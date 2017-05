Z čoho budeme žiť? Pre spory firiem hrozí, že 1500 ľudí príde o prácu!

Spoločnosť Nexis sa dostala do problémov pre bývalého talianskeho majiteľa, ktorý narobil dlhy a v súčasnosti je vo švajčiarskom väzení. Veritelia firmy sa koncom apríla dohodli na reštrukturalizácii. Teraz ju definitívne odklepol súd.

Firma Chemes, u ktorej je Nexis v nájme, mala námietky, ale tie zmietol sudca zo stola. Lenže spoločnosť má ďalšie požiadavky.

S ponukou neuspeli

Jediným akcionárom spoločnosti Nexis je teraz český priemyselník Ivo Bezloja. Ten ponúkol Chemesu úplné vyrovnanie ich pohľadávok. Z vlastných zdrojov im bol ochotný vyplatiť 2 milióny eur, hoci súd uznal iba polovicu. Navyše bol pripravený uhradiť navyše 1,8 milióna eur ako prémiu za cenovú dohodu o dodávkach energií do roku 2021.

No neuspel. “Odpoveď bola zamietavá, oni požadovali cez 5-miliónov eur celkovo, s čím sme nemohli súhlasiť,” uviedol obchodný riaditeľ Ján Kučeravý.

Ľudia stoja za zamestnávateľom

Chemes hrozí prerušením dodávok energií. To by však spôsobilo ohrozenie či zánik spoločnosti a stratu prácu priamo pre približne 450 zamestnancov a ďalších tisíc dodávateľov Nexisu.

Zamestnanci spísali petíciu a apelujú na zainteresovaných a vyjadrili podporu vedeniu. “Aby sa uchránili pracovné miesta všetkých našich zamestnancov,” vyhlásil zástupca odborárov Ladislav Vinkler.

Humenská firma vyrábajúca priemyselné vlákna potrebuje na svoju činnosť sedem druhov energií. Elektriku, teplo, dusík, chlad, stlačený vzduch a iné médiá.

Platí za ne mesačne milión eur vopred. Spolu s nájomným predstavujú ich platby viac ako polovicu príjmov Chemesu. Dlhodobý kontrakt na ich dodávku je v nedohľadne. Pritom potrebujú každý zo spomínaných druhov energie a nedokážu sa zaobísť bez nich.

Sú v patovej situácii

Mohli by ich nakúpiť od alternatívneho dodávateľa, no vybudovanie vlastných sietí im prenajímateľ nedovoľuje a náročnú technológiu na výrobu nemôžu presťahovať inde. “Keby nás odpojili, znamenalo by to konkurz a všetci zamestnanci by prišli o prácu. A aj ďalší, ktorí sú naviazaní na poskytovanie služieb našej spoločnosti, teda asi 1500 ľudí,” dodal Kučeravý.

Kto hovorí pravdu?

Chemes v pondelok odmietol vpustiť médiá do priestorov firmy Nexis cez svoj areál. Navyše tvrdí, že nie sú uzavreté konkrétne realizačné zmluvy vo veci dodávok energií ani o nich nepriebehajú rokovania. “Nexis Fibers doposiaľ neinicioval a nejaví záujem o rokovanie v tejto otázke,” odpísali z komunikačného oddelenia.

No Bezloja je ochotný dokumentáciu o pokuse o dohodu v prípade potreby zverejniť.