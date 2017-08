Iveta (†42) zomrela podobne ako krásna mamička Zuzka (†28): Vinníka ani po 5 rokoch nepotrestali

Zuzka, ktorá milovala život a nesmierne sa tešila na svoje prvé bábätko, zomrela pravdepodobne na vykrvácanie.

Porodila zdravého Marka, no synčeka si neužila. O dve hodiny ju prevážali v kaluži krvi na ARO.

Lekári odtiaľ však volali späť na gynekológiu v monobloku s tým, že žene je potrebné odstrániť maternicu, inak sa nepodarí krvácanie zastaviť. Lenže zrejme tým stratili drahocenný čas a Zuzku sa nepodarilo zachrániť.

Urobili chybu aj v iných prípadoch

Či lekári urobili chybu, bude zisťovať polícia a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Ten pri podobnom prípade na tomto oddelení skonštatoval, že Iveta Sučková (†42) z Tulčíka pri Prešove zomrela preto, že jej nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť.

K podobnému výsledku dospel aj policajný vyšetrovateľ. Ani po piatich rokoch sa však prípad ešte nedostal pred súd. “Obžaloba zatiaľ nebola predložená. Naposledy sa v tejto veci na tunajšom súde konalo v roku 2014, keď sa prideľoval opatrovník poškodenej,” informovala hovorkyňa prešovských súdov Ivana Petrufová.

Zápal jej otrávil organizmus

Z oznámenia o výsledku preverovania ÚDZS vyplýva, že nebohú Ivetu priviezli v apríli 2012 na gynekológiu do monobloku pre bolesti v podbrušku a bola v kolapsovom stave. Mala síce myómy na maternici, no lekári nezistili, že ťažkosti spôsobovalo zapálené slepé črevo.

Pre silné bolesti hlavne v oblasti pravého podbruška a vysoké zápalové markery ju na druhý deň poslali k chirurgovi. Ten odporučil vzhľadom na vnútrobrušné nákazlivé ohraničené ložisko urgentné CT vyšetrenie.

Tam ju objednali, ale mala tam ísť až o 2 dni.

Medzitým však dostala vysoké horúčky a museli ju urgentne preložiť na ARO s “príznakmi rozvinutého septického šokového stavu”.

Anesteziológovia robili čo mohli - pre zlyhávanie obehu ju oživovali, podávali jej intenzívnu liečbu infúziami, liekmi a na základe urgentných konzílií ju poslali na okamžitú operáciu.

No pre infekciu dutiny brušnej spôsobnej zápalom červovitého prívesku slepého čreva, komplikovaný odumretím, infekciou a perforáciou s hnisavým zápaom pobrušnice nemohli uzatvoriť dutinu brušnú. Vtedy jej už začali zlyhávať orgány a nastal ťažký rozvrat organizmu.

O dva dni ju museli operovať znova, po preložení z operačnej sály na ARO jej zastalo srdce a zomrela. “Včasnou realizáciou CT vyšetrenia brucha by boli dané predpoklady pre ďalšie včasné adekvátne diagnostické a terapeutické postupy pri záchrane zdravia a života pacientky,” znie záver ÚDZS.

Vyhovárajú sa na anatomickú chybu

Podľa našich informácií medzi obvinenými sú traja lekári. “No jeden z nich bol v tom čase neatestovaný lekár, hádzať vinu na neho je alibistické, on nezmohol nič, veď o všetkom rozhoduje primár,” vraví personál oddelenia.

Jednou z výhovoriek je údajne aj to, že Iveta mala slepák uložený inde ako je to bežné u ostatných ľudí a preto nedokázali včas odhaliť diagnózu. “Každý lekár musí počítať s anomáliami, veď na lekárskej fakulte sa na to upozorňuje,” vyjadrila sa nedávno uznávaná odborníčka, ktorá prednáša anatómiu na univerzite.

Vyšetrovanie trvá?

Príbuzní nebohej Ivety tak už 5 rokov márne čakájú na spravodlivosť. “Policajný vyšetrovateľ si dal vypracovať už niekoľko znaleckých posudkov, vždy ich niekto namieta a tým sa predlžuje čas podania obžaloby,” krúti hlavou Mária Struková.

Nemôže zabudnúť na pohľad na svoju sestru, ktorej sa hnis tlačil už aj z očí.

Polícia nám na otázku, v akom štádiu je vyšetrovanie, do uzávierky neodpovedala.

Pokuty nezosobňujú, personálne dôsledky nevyvodzujú

Nemocnica od úradu dostala za tento prípad pokutu 4-tisíc eur. Tri roky predtým zaplatila pokutu 10-tisíc eur za prípad z toho istého oddelenia, kedy prvorodička chybou lekárou prišla o dieťatko aj o maternicu. Aj vtedy tam šéfoval ten istý primár. Bolesti ženy pár dní pred pôrodom lekári podcenili a nechali ju čakať. No kým čakala, dieťatko zomrelo a jej museli odstrániť maternicu aj vaječníky.