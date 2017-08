Otrávila hasička kolegyňu? Na východe vyšetrujú podozrenie ako z klasickej detektívky

Poškodená Helena (49) pracovala s Máriou v hasičskom zbore vyše 25 rokov. Robili odborné práce v kancelárii na okresnom riaditeľstve v Starej Ľubovni. Vážnejšie nedorozumenia medzi nimi nikdy neboli.

Čítajte viac

Je preto záhadou, prečo jej Mária dávala do smotany a čaju lieky. „Neviem si to vysvetliť. Nemohla som ju ani funkčne ohroziť, ani medzi nami nič vážnejšie nebolo,“ nechápe Helena, ktorá konanie svojej kolegyne odhalila.

Podozrivá smotana aj čaj

Podávanie liekov, aké predpisujú psychiatri údajne trvalo niekoľko mesiacov. „Dávala som si do kávy smotanu. Tá zvláštne chutila. Najprv som myslela, že to bude kanvicou, alebo mám ja nejaké zvláštne chute. Opakovalo sa to viackrát,“ hovorí pre Plus JEDEN DEŇ poškodená Helena.

Čítajte viac Šialená teória odborníka vnáša nové svetlo do prípadu Kramný: TOTO zabilo Moniku a Klárku

Po čase jej začali byť veci stále viac podozrivé. V čaji videla zvláštne zafarbenie, v smotane zas cudziu látku.

Pomohla kamera

Pred kolegov s tým ale Helena vychádzať nechcela. Keď sa však veci vyhrocovali, pred niektorými prehovorila. „Dostala som radu, aby som si do kancelárie dala kameru. Moje podozrenie, že za tým niekto môže byť sa potvrdilo,“ opisuje šokujúce zistenie.

Na kamere sa objavila jej kolegyňa. Odchod Heleny z kancelárie využila na podanie liečiva. Dokonca jej nápoj aj stihla zamiešať. „Spätne si ani neviem predstaviť, aké to mohlo mať dôsledky,“ zamýšľa sa Helena.

Kolegyňa tvrdí, že všetko je inak

Oslovili sme aj Máriu. Tá však nechcela o celej veci hovoriť. Povedala iba, že všetko je inak.

Podľa našich informácií sa však mala pri prvej výpovedi priznať aj policajtom. „Nebudem sa vyjadrovať, dokým prebieha vyšetrovanie,“ reaguje Mária, ktorá tento týždeň pochovala svojho manžela.

V šoku sú aj hasiči zo Starej Ľubovne. Nechápu, čo sa to vlastne udialo. „Stále nad tým rozmýšľame, pripadá nám to ako z nejakého filmu. Nerozumieme tomu,“ povedal nám jeden z hasičov na oddelení.

Šokujúca expertíza

Zvláštnym prípadom sa už zaoberá aj polícia. Tá dokonca začala vyšetrovanie pre prečin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Vyšetrovateľ zároveň požiadal o znalecký posudok z odvetvia psychológie. „Vyplýva z neho, že vo vzorke čaju, ako aj vo vlasových segmentoch poškodenej, bol identifikovaný trazodon - účinná látka psychofarmaka Trittico,“ potvrdzuje Daniel Džobanik, hovorca krajskej polície v Prešove.

Podľa neho bude v ďalšom priebehu skráteného vyšetrovania pribratý znalec z odboru zdravotníctva a farmácie. „Za účelom zistenia, akú ujmu na zdraví trazodon poškodenej spôsobil, respektíve mohol spôsobiť. Následne po zabezpečení a vyhodnotení všetkých dôkazov vyšetrovateľ vo veci meritórne rozhodne,“ dodáva Džobanik.