FOTO Košická zoologická záhrada: Miláčikom návštevníkov je Marhuľa

Párik tuleňov obyčajných, Lucas a Evi pochádzajú síce každý z inej krajiny - samček zo Švédska a samička z Nemecka, ale spája ich rovnaký dátum narodenia - 4. júl 2014, čo je ojedinelé.

Smúti za domovom?

"Starousadlíci“ sa už dávno zžili s novým prostredím. „Marhuľka je zatiaľ utiahnutejšia a skôr samotárska, veď priviezli ju k nám len 23. mája,“ hovorí ošetrovateľka tuleňov Erika Karafová.

Ryby nadovšetko

„Samička má 6 rokov a hmotnosť okolo 50 kilogramov, jej denná dávka potravy (slede, makrely, mäkkýše) by mala dosiahnuť 5 kilogramov. Kvôli novému prostrediu však neprijíma potravu, ako by mala, je to len 2-3 kg,“ hovorí Erika, ktorá pri komentovanom kŕmení tuleňov predvádza návštevníkom spolu so svojimi zverencami množstvo úžasných prvkov a cvikov.

Tréning musí počkať

„Marhuľu doma v Nyíregyháze tiež cvičili, ale teraz, kvôli zmene prostredia musíme začať odznova. Zatiaľ sme si ešte k sebe nenašli cestu, veď je u nás len niekoľko dní. Verím však, že časom sa to poddá a ona sa spriatelí s Lucasom a Evi,“ hovorí odborníčka, ktorá sa práci so zvieratkami venuje už neuveriteľných 32 rokov.

Neobvyklé meno

Každý kto počuje neobvyklé meno tulenice sa opýta, prečo práve Marhuľa? Podľa zainteresovaných ju tak pomenovali maďarskí chovatelia, keďže pri narodení bola bacuľatá a mala neobvyklú farbu kože, podobnú marhuli. Práve kvôli nej si ju v bazéne každý všimne.

Láska na prvý pohľad

„Hneď pri prvom kontakte s verejnosťou sa Marhuľka stala miláčikom všetkých,“ hovorí pani Karafová, dodáva, že jej srsť svetlejšej farby nikdy nedosiahne odtieň čiernej ako majú Lucas a Evi. „Marhuľka má šesť rokov, je teda dospelá a po takom čase, sa farba srsti už radikálne nemení,“ uzavrela odborníčka vyjadrenie o svojej zverenkyni.