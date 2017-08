Krásky zo súťaže Miss Domaša: Dievčatá, však o modelingu a móde nemáte ani poňatia!

Víťazka mala v obecenstve najviac fanúšikov. Nečudo, usmievavá Zuzana Majerníková (19) z Dlhého Klčova (okres Vranov) sa totiž už desať rokov venuje folklóru a na pódiu je ako doma. “Folkloristi sú moja rodina, prišli ma podporiť,” vraví budúca kozmetička, ktorá vo voľnej disciplína zatancovala v kroji. “Tanec je moja vášeň,” prezradila.

Výhru vraj nečakala a špeciálne sa na súťaž nepripravovala. Prihlásili ju jej majsterky z vranovskej strednej odbornej školy, kde ju tento čaká maturita. Priateľa momentálne nemá, jej záľubami sú cvičenie, korčuľovanie, plávanie.

Druhá zbierala tituly

Prvá vicemiss Dagmara Stanková (23) z Jarovníc (okres Sabinov) sa stala aj Miss Hotel Plejsy, Miss Bronx Colors Girl a Miss Internet. Študentka mediálnych štúdií rada píše fejtóny. Jej nickom je Filipina, tak ju aj jej všetci známi poznajú.“Mám rada turistiku a šport,” vraví nezadaná Dagmara, ktorá sa vo voľno čase venuje aj hostesingu. Za Miss Sympatiu vybrali diváci hlasovaním Klaudiu Godžákovú (18) z Hažína nad Cirochou (okres Snina).

Benjamínka najsympatickejšou

Najmladšia účastníčka podujatia študuje na strednej škole obchodu a služieb a čaká ju maturitný ročník. Rada cestuje, spoznáva nových ľudí, nové krajiny a má rada zábavu. “Chcela by som sa stať moderátorkou alebo modelkou,” prezradila svoje plány.

Komplikácie s umelcami

Podujatie plné zábavy a vystúpenia známych hudobníkov moderoval Ľuboš Sarnovský. “Každá by si zaslúžila priazeň za to, že mali odvahu sem prísť a postaviť sa pred publikum, predviesť sa, čo je v nich a vystaviť sa ich hodnoteniu. Porota ich hodnotí ticho, známkami. Ale diváci potleskom alebo piskotom. A preto je to ťažká vec,” zhodnotil.

Keďže jubilejný ročník skomplikovalo počasie, organizátorovi Rudo Voit príprava náhradného termínu dala poriadne zabrať: “Umelci sú v lete zadaní aj na rok vopred. Absolvoval som cez 250 telefonátov, kým sa mi podarilo pripraviť alternatívny program.”

Ako hlavný porotca vraví, že pri hodnotení prihliada na výnimočnosť každej súťažiacej a snaží sa byť férový a spravodlivý. “Dnes nám vypadol prúd, jedna z nich nemala dokončený účes. Vravel som jej, že kým ho nebude mať hotový, nezačneme. Veď ako by sa cítila? Dievčatá musia tejto súťaži veriť, inak nemá zmysel.”