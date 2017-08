Bojíme sa, čo bude s nami: V michalovskej firme Yazaki je v ohrození 2 600 zamestnancov

Z 12 liniek sú momentálne tri odstavené. O novej výrobe sa vôbec nehovorí. „V minulosti sme mali kadejaké výhody v podobe víkendových pobytov, poukazov na masáž. V rámci pitného programu nám zamestnávateľ zabezpečil nanuky, energetické nápoje v prášku alebo minerálku. Teraz si hradíme všetko z vlastného vrecka a pritom väčšina z nás dostáva minimálnu mzdu,“ hovorí pani Andrea, ktorá dochádza za prácou z okresu Vranov nad Topľou. „Skladáme sa viacerí na odvoz autom, ináč by sme to finančne neutiahli. Rovnako to riešia aj ľudia zo Sniny, Humenného, Trebišova či Veľkých Kapušian,“ hovorí žena, ktorá pracuje vo firme Yazaki spolu s manželom. „Ani radšej na to nemyslím, že by sme mali obaja prísť o prácu,“ dodáva žena smutne.

Z vyjadrenia spoločnosti, ktoré sa nám podarilo získať vyplýva, že vývoj trhu na Slovensku v posledných dvoch rokoch ukázal výrazný nárast nákladov na pracovnú silu a rastúce ťažkosti pri hľadaní dostatočného počtu pracovníkov pre zabezpečenie stabilnej výroby a spoľahlivých “just in time“ dodávok pre ich zákazníkov.

„Preto sme sa už pred časom, aj vzhľadom k navýšeniu objemu objednávok, rozhodli o vyváženom delení výroby medzi Slovenskom a niektorým z ďalších závodov vo východnej Európe, ktoré reagujú pružne na trhové prostredie,“ píše sa vo vyjadrení. „V terajšej dobe sa tiež zvýšili problémy s obmedzenou dostupnosťou pracovných síl v našom závode na Slovensku , ktorý vytvára neustály tlak na slovenskú firmu. Výsledkom je, že spoločnosť Yazaki je nútená znížiť počet pracovných síl, čím ochráni výrobu v Michalovciach,“ tvrdia v „obežníku“ šéfovia firmy.

Predseda odborov Ľuboslav Kračanský je skeptický. „Ak centrála rozhodla o presune časti výroby do Rumunska, my s tým nenarobíme nič, chceme aspoň v prípade hromadného prepúšťania ustriehnuť, aby sa všetko udialo v súlade so zákonom a našou kolektívnou zmluvou,“ hovorí šéf odborárov, ktorý takmer denne musí odpovedať zamestnancom na otázky o budúcnosti firmy. O dôvodoch aktuálneho stavu a odchode firmy z Michaloviec si myslí svoje. „Problém je so získavaním kvalifikovaných a odborne zdatných zamestnancov. K spokojnosti majiteľov určite neprispeje ani zlá dochádzka najmä tých, ktorí prichádzajú z úradu práce. Spomenuté negatíva sa podpísali pod pokles kvality a výkonu (počet vyrobených káblových zväzkov za jeden deň),“ uviedol Kračanský.

Odhady kompetentných hovoria, že od začiatku tohto roka z 2600 zamestnancov odišlo zhruba päťdesiat ľudí. Tento počet však nekorešponduje s tým ktorý uvádza ÚPSVR. „Neevidujeme zatiaľ nahlásené hromadné prepúšťanie. Ústredie má len informácie, koľko uchádzačov o zamestnanie, uviedlo ako posledného zamestnávateľa túto spoločnosť. Od januára 2017 ich bolo 379,“ odkázala nám hovorkyňa Jana Lukáčová. „To, že sa vo firme začína diať niečo zvláštne, sme postrehli zhruba pred rokom, kedy k nám prišli na zaškolenie prví Rumuni. Bojíme sa, čo bude. Mladí odídu do zahraničia, horšie je to s nami skôr narodenými,“ posťažoval sa nám päťdesiatnik Zoltán. „Som živiteľom rodiny. Traja synovia študujú, manželka je na invalidnom dôchodku. Spolu s nami žije aj môj osemdesiatročný svokor. Nezarobím síce veľa, je to v priemere 550 eur mesačne, ale predsa je to len pravidelný príjem,“ popisuje Michalovčan ťažkú životnú situáciu.