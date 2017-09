Obchod za vyše miliardu eur: Naše železiarne kúpili Číňania!

Americká spoločnosť z Pittsburghu, majiteľ košických oceliarní, dostala tri ponuky. Od čínskej firmy He Steel Group, vraj aj od čínskeho energetického holdingu CEFC a od českého konzorcia spoločností na čele s Moravia Steel.

Platí zverejnená cena a dátum?

Najnovšie informácie z prostredia košickej oceliarne hovoria, že súboj vyhral gigantický He Steel Group, ktorý je ovládaný štátom. Ten už vlani prevzal po U. S. Steel srbskú Železara Smederevo, ktorú Američania sprivatizovali v roku 2003 a o deväť rokov neskôr ju spätne predali vláde za jeden dolár. Navyše provinčná vláda v čínskom Hebei, pod ktorú spadá oceliareň He Steel Grooup, v tom čase uzavrela memorandum „o priateľských výmenách a spolupráci“ s prešovskou župou. Správam o predaji nahráva aj januárový podpis memoranda o porozumení medzi americkou United States Steel Corporation a čínskym oceliarskym koncernom He Steel Group.

Podľa informácií denníka Korzár Číňania už súhlasili s kúpnou cenou 1,4 miliardy dolárov, čo je asi 1,17 miliardy eur. Spoločnosť by mali prevziať od 1. januára 2018.

Len nech nestratíme robotu!

Na tom, že Američania predaj stále popierajú, však predsa len niečo môže byť. Úplne bez problémov to totiž nebude. Ako upozorňujú Hospodárske noviny, konanie oboch partnerov je vymedzené a trochu obmedzené iným dokumentom. Tým je memorandum, ktoré podpísala slovenská vláda s americkou spoločnosťou v roku 2013.

Z neho vyplývajú pri zmene majiteľa oceliarní sankcie. Ak by došlo k predaju do konca marca 2018, oceliari musia do štátneho rozpočtu vrátiť sumu 10 miliónov dolárov. V memorande sa totiž zaviazali, že výrobu budú prevádzkovať do roku 2018 a nebudú prepúšťať. Po tomto termíne by však už mohli predať U. S. Steel bez doplatku.

Takže 10-tisíc zamestnancov košických oceliarní zostáva stále v neistote. Veria však, že predaj sa ich nijako zásadne nedotkne. „Je jedno, či nás budú vlastniť Američania, alebo Číňania. Dôležité je, aby sme neprišli o robotu,“ hovoria.