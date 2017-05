FOTO Obyvatelia prešovského Surdoku: Najstarší ľudia nepamätajú takú pohromu!

Surdočania začali s odstraňovaním škôd hneď v piatok večer a následne v tom pokračovali v sobotu od skorého rána. V nedeľu sme však nestretli na ulici, ani živáčika. Ľudia posedávali pred domami, na verandách alebo v záhradách. Na otázku či už majú všetko urobené sme sa dozvedeli, že boli v kostole a preto nerobia.

V prácach budú pokračovať

„To najnutnejšie sme už porobili. Hlavne nech neprší, aby sme mohli v pondelok pokračovať,“ povedal nám Jaroslav. V dome na konci ulice sme zastihli rodinu Potockých. Pani Marcela (55) zdôraznila, že si musia tiež oddýchnuť, keďže piatková smršť im dala poriadne zabrať.

Šťastie v nešťastí

„S manželom sme prišli len niekoľko minút predtým, než sa z cesty stal rozvodnený potok. Mali sme šťastie, lebo potom by sme sa už domov nedostali. Voda brala všetko, čo jej prišlo do cesty. Najstarší ľudia si na niečo podobné nepamätajú. Bolo to strašné, veľmi sme sa báli,“ hovorí Surdokčanka. „Syn stavia dom na pozemku oproti, prúd vody bol taký silný, že vyvalil čističku, ktorá už bola osadená v zemi. Chceli sme ju s nevestou nejako upevniť, aby ju voda neodniesla, ale nedalo sa. Voda by nás bola strhla so sebou,“ opisuje žena dramatické chvíle. Spomenie, že synovi odplavilo množstvo stavebného materiálu.

Materiál je preč

„Mal na pozemku štrk, piesok, kamene, ale nič z toho neostalo. Šťastie, že tehly sú ešte v balíkoch, lebo aj tie by voda zobrala. Už sme sa rozprávali, že postaví oporný múr, aby zamedzil rozliatiu vody po pozemku,“ dodáva pani Potocká.

Príčiny stavu?

Myslí si, že záplavy spôsobil nekontrolovaný výrub stromov. „Vodu nemá čo zadržať v lese, zleje sa dokopy a máme tu „rieku“ aká nás vydesila v piatok,“ trvá si na svojom. Obyvatelia ulice Ku Surdoku sú presvedčení, že nebyť rozbitej cesty, škody by boli oveľa menšie. „Práve robia kanalizáciu a preto je všetko rozkopané. Keďže od roku 1994 cesta nebola riadne opravená, iba ju mesto plátalo, stačilo málo, voda „nadvihla“ rozdrobený povrch a v momente bolo po ceste. Asfalt vytvoril pevné prekážky a my sme ostali odrezaní od sveta,“ rozpráva žena, ktorá netají obavy. „Odteraz keď sa priblíži búrka budem mať strach z toho, aby sa nezopakovala pohroma, ktorá nás zasiahla v piatok!“

Záchranné práce pokračujú

„Aktuálne je už cesta Ku Surdoku prístupná, naviezli tam makadam a zarovnávali ním poškodenú cestu,“ uviedla hovorkyňa mesta Veronika Kmetóny Gazdová. Aj s ohľadom na vývoj počasia a vykonané záchranné práce krízový štáb zmenil vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity na druhý. Je predpoklad, že dnes zrušia aj tento.

Surdočania veria, že teraz sa už radní rozhýbu a konečne pre nich odklepnú vybudovanie novej cesty.