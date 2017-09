Opitá prešovská učiteľka: Slová jej kolegyne vám vyrazia dych!

Vinníčkou je Irina Z., učiteľka zo ZŠ Važecká kde je triednou tretiakov. Opitá žena napriek tomu, že na frekventovanej dvojprúdovke jazdila zo strany na stranu a narážala do zvodidiel, dokonca narazila aj do deliaceho betónového panelu v strede vozovky našťastie nespôsobila dopravnú nehodu a odniesli si to iba plechy jej vozidla.

Alkohol alebo lieky

Keďže policajtom tvrdila, že alkohol nekonzumovala, ale užila lieky, bola prevezená na lekárske vyšetrenie. Následne bola umiestnená do policajnej cely, kde zotrvala až do pondelka poludnia kedy bola eskortovaná pred sudcu Okresného súdu v Prešove. Po zhruba polhodine hodine sa konanie skončila a Irina Z. si hárkom papiera na tvári odišla len v sprievode obhajcu. Na položené otázky neodpovedala.

Ľahšia o päť stoviek

O verdikte súdu nás poinformovala hovorkyňa Ivana Petrufová. „Obvinená bola sudcom Okresného súdu v Prešove pre prípravné konanie uznaná za vinnú z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky začo jej bol uložený peňažný trest vo výške 500 eur a pre prípad jeho úmyselného zmarenia jej aj náhradný trest odňatia slobody v trvaní troch mesiacov,“ uviedla pre Plus JEDEN DEŇ hovorkyňa prešovského súdu.

Za volant si nesadne

Zároveň nesmie viesť žiadne motorové vozidlo po dobu troch rokov. Momentálne obvinenej plynie 8-dňová lehota na podanie opravného prostriedku.

Oslovili sme riaditeľa školy, kde obvinená učiteľka pracuje. Dušan Brhlík povedal, že si počká na právoplatný rozsudok a následne bude postupovať podľa platnej legislatívy. Opýtali sme sa či zvažuje s Irinou Z. aj rozviazanie pracovného pomeru. Zopakoval ešte raz to isté.

Zvláštny názor

Kolegovia učiteľky ju neodsudzujú a o tom, že by mala zo školstva odísť, nechcú ani počuť. „Veď si vypila mimo pracovnej doby, tak čo sa z toho robí taký cirkus," odpovedala nám jedna z učiteliek, ktorá bola so školákmi na prechádzke. „Vieme, že má nejaké osobné problémy, ale kto ich dnes nemá. Radšej by mali pedagógom pridať na platoch a nie sledovať kde si ktorá učiteľka vypije. Je to iba jej vec,“ prezentovala netradičný názor jedna z učiteliek.

Príde o prácu

Zákon však v danom prípade hovorí jasnou rečou. „Na výkon pedagogickej činnosti sa vyžaduje bezúhonnosť. Čo v zmysle zákona znamená, že je to osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. Patrí sem aj prečin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. V prípade právoplatnosti tohto trestného rozkazu bude učiteľka považovaná za právoplatne odsúdenú za úmyselný trestný čin a preto nie je bezúhonná. Z tohto dôvodu nebude spôsobilá na výkon pedagogickej činnosti. Je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť svojmu zamestnávateľovi a ten musí postupovať v zmysle platnej legislatívy, teda ukončiť s ňou pracovný pomer,“ vysvetľuje právnik, ktorý si neželá byť menovaný.

Učiteľka z Prešova nie je jediná ktorá mala problémy so zákonom

- Alkohol úradoval aj v súkromnej materskej škole v Košiciach, kde mala dozor pri deťoch opitá učiteľka. Rodičia si prizvali na pomoc mužov zákona. Výsledok dychovej skúšky preukázal v dychu pedagogičky dve promile alkoholu. Trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky nebolo doteraz právoplatné ukončené. Učiteľka však činnosť súkromnej anglickej škôlky dobrovoľne ukončila.

- Dana Kováčová v minulosti učiteľka Základnej školy s materskou školou v obci Koškovce v okrese Humenné bola obžalovaná z trestného činu sexuálneho zneužívania v súbehu s prečinom ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Súd jej kládol za vinu, že sa od marca do októbra 2013 stretávala s vtedy 12-ročným siedmakom. Na rôznych miestach ho opakovane zhruba päťkrát, sexuálne zneužila. Súd vtedy konštatoval, že tým ohrozila jeho ďalší mravný a telesný vývoj. Napokon sa šťastie priklonilo na jej stranu. Krajský súd v Prešove ju 11. mája 2016 odsúdil na úhrnný trest odňatia slobody na tri roky s podmienečným odkladom na päť rokov a zákazom pedagogickej činnosti na sedem rokov. Súčasne jej uložil probačný dohľad a povinnosť zúčastniť sa sociálneho výchovného programu.

- Šesť rokov väzenia s najnižším stupňom stráženia, tri roky zákaz vykonávania povolania učiteľa a ochranné sexuologické liečenie. Taký bol verdikt senátu Okresného súdu v Prievidzi v kauze telocvikára a učiteľa angličtiny Ivana Juska, ktorý si začal s 12-ročnou žiačkou Veronikou. V čase, keď s ňou začal sexuálne žiť, mala dievčina len 13 rokov. Bývalý učiteľ bol obvinený z prečinu nedovoleného prerušenia tehotenstva, sexuálneho zneužívania, ohrozovania mravnej výchovy mládeže, prechovávania detskej pornografie, účasti na detskom pornografickom predstavení a zločinu výroby detskej pornografie. Podľa dostupných informácii vzťah týchto dvoch pokračuje aj naďalej.