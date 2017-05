Pohreb hasičov z vrtuľníka smrti: Synove dojímavé slová

Dvaja špičkoví leteckí hasičskí záchranári Radoslav Lacko a Peter Toďor si úctu zaslúžia.

Týchto dvoch zakladateľov leteckého záchranného hasičského modulu si uctili nielen ich príbuzní, ale aj nadriadení a kamaráti.

Dali im vyššiu hodnosť

Minister vnútra Róbert Kaliňák ich mimoriadne povýšil in memoriam.

Okresného riaditeľa Radoslava Lacka do hodnosti plukovníka a veliteľa družstva a vedúceho leteckej skupiny východ Petra Toďora do hodnosti kapitána. Povýšenia odovzdal najbližším rodinným príslušníkom. “Neboli to obyčajní chlapi. Boli to skutoční anjeli v hasičských uniformách, pravidelne nasadzovali svoj život, aby pomáhali iným. Zachránili desiatky ľudí, ale, bohužiaľ, už sme my nezachránili ich,” povedal R. Kaliňák v príhovore po ukončení obradov.

So slzami v očiach týmto dvom najlepším z najlepších ďakoval prezident hasičského zboru Alexander Nejedlý.

Vyzvihol profesionalitu oboch zosnulých a nešetril slovami chvály na ich adresu: “Je to strata, pretože to boli najlepší leteckí záchranári, boli to naši učitelia, ktorí učili tých najlepších špecialistov, aby zvládali tie ťažké situácie.”

Vyprevadili ich letci i motorkári

Niečo výnimočné si pre nich pripravili aj kamaráti.

Keďže Rado miloval lietanie a aj sám pilotoval malé lietadlá, počas celého smútočného sprievodu mestom lietali nad centrom štyri aeroplány.

Vášnivého motorkára Petra zas sprevádzali chlapi na motorkách na ceste prešovského kostola, keď ho na pohrebných autách viezli na cintorín do Uzoviec.

Všetkým sa poďakoval Radoslavov syn Radovan: “Tatik aj Peťo by si to vážili. Aj ja si vážim, že ste si našli čas a prišli im vzdať poctu.” Dodal, že by si nikdy nepomyslel, že aj ich rodiny môže postihnúť takáto tragédia: “Môj ocko a Peter boli najlepší kamaráti. Viackrát mi povedal, že ak by bol Peťo v ohrození, tak by ho zachraňoval s nasadením vlastného života. A nechcel, aby mu to niekto vyčítal. Cítil to ako povinnosť a Peťo by urobil to isté. Žiaľ, odišli obaja. Ale verím, že ani jeden z nich by nebol rád, keby sme smútili. Chceli by, aby sme udalosť vnímali, že to tak chodí.”