Policajný záťah v Prešove má nečakané rozuzlenie: Z tohto budete prekvapení!

Kriminalisti z finančnej správy dostali echo na zakázaný kontraband. Boli presvedčení, že prenasledujú fabiu s pašovanými cigaretami a dva sprevádzajúce luxusné mercedesy. Na výpadovke na Poprad na Levočskej v Prešove všetky tri autá zastavili. Pri brzdení sa fabii náhodne otvorili dvere na kufri auta a policajti zbadali v plastových nádobách uložené náboje. Bolo ich cez 6-tisíc.

Do cesty sa priplietli aj nevinní

Zadržali vodiča aj osádky ďalších dvoch áut. Noc prečkali v cele.

Humorné je, že osádku jedného z luxusných mercedesov tvorili muži, ktorí s vecou nemali nič spoločné a ocitli sa v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Išlo o ľudí, ktorí zabezpečujú budúcu výstavbu jedného z obchodných domov v centre mesta.

Náboje mal predávať Prešovčan

No zaujímavé je najmä to, že vo štvrtok zadržali policajti údajného hlavného aktéra prípadu. Im dobre známeho Dávida M. (25) z Prešova. Vyšetrovateľ mu vzniesol obvinenie za zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. “Zadovážil si presne nezistený počet pištoľových nábojov značky Luger kalibru 9 mm s rôznou signatúrou, ktorých držba podlieha povoľovaciemu konaniu a tieto v utorok v popoludňajších hodinách odpredal vo dvore rodinného domu v mieste svojho bydliska 33-ročnému mužovi z Čiech,” informoval prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik.

Chcela ho colníčka varovať?

Čech František naložil náboje do fabie a mieril nimi z mesta. No zastavili ho a kontrolovali kriminalisti z finančného. Pri výsluchu bonzol Dávida. Zarážajúce však je, že jedna z prešovských colníčok mu v ten deň zatelefonovala a pýtala sa ho, či on predal spomínané náboje. Volala mu čšte predtým, ako u neho vykonali domovú prehliadku. Keď mu dom, kde býva prehľadali, našli zbrane. On však tvrdí, že iba historické a zadovážil si ich legálne. “Bez povolenia držal rôzne strelivo a krátke a dlhé strelné zbrane,” reagoval Džobanik.

Všetci za mreže

Službukonajúca prokurátorka podala návrh na ich vzatie do vyšetrovacej väzby. O všetkých štyroch včera rozhodoval sudca, bez výnimky putoval za mreže.

Podľa našich informácií, muži nie sú žiadne neviniatka. Holanďan aj Nemec mali opletačky so zákonom aj v minulosti, na rováši majú vydieranie, drogy a jeden z nich iba nedávno vyšiel z basy.

Na rováši toho má viac

Rovnako je na tom aj Prešovčan. Podľa hovorkyne prešovského súdu Ivany Petrufovej, sudca ho vzal do väzby z dôvodu, aby nepokračoval v trestnej činnosti. V minulosti bol viackrát obžalovaný, už ako 17-ročný pre nedovolené ozbrojovanie. No pre nepríčetnosť bolo voči nemu konanie zastavené.

V súčasnosti má na súde tri živé veci, ďalšiu v prípravnom konaní. Jedna z nich sa týka takisto nedovoleného ozbrojovania, práve v deň zadržania mal v tejto veci pojednávanie, sudca iba zahlásil, že je ospravedlnený a pre neprítomnosť svedkov pojednávanie odročil.

Dávida Prešovčania poznajú aj z medializovaného videa zverejneného na internete, na ktorom strieľa z pištole do sklenených fliaš či zo samopalu na verejnom priestranstve na poli za obcou. On sa však obhajuje, že išlo iba o expanzné zbrane.