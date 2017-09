Stačila jediná fotografia: Muž ju poslal manželke - policajtke, tá hneď privolala kolegov

Policajti muža zadržali a posadili za mreže za to, že vlani na Vianoce poslal svojej manželke Darine obrazovú správu na mobil s vyobrazením zastreleného diviaka a reklamného bilboardu jeho predajne s vyobrazením diviačej zveri v zameriavači puškohľadu. S textom: “Vidíš, tak sa strieľajú prasatá. Ako banner sa ti páči?”

Bála sa o život?

Toto bol dôvod na to, že policajtka zašla za kolegami a podala na manžela trestné oznámenie. Lebo to u nej vzbudilo dôvodnú obavu o jej život a zdravie. “V minulosti jej takéto správy zasielal často. Odpísala mu väčšinou, že mu gratuluje, chodievala s ním aj na poľovačky. To však teraz zamlčala. Priznala to až pod ťarchou dôkazov,” krúti hlavou nad zvláštnym postupom polície obhajca obvineného Peter Troščák.

Jeho klient pri výsluchu uviedol, že jeho manželka žila kočovným spôsobom života, viackrát od neho odišla k partnerovi, bez vysvetlenia sa potom vrátila a stiahla návrh na rozvod.

Podanie trestného oznámenia považuje za pomstu za to, že odmietol prefinancovať jej úvery v celkovej výške 18-tisíc eur.

Názor druhej strany

No podľa našich informácií zo zápisnice z výsluchu Dariny vyplýva, že v minulosti sa k nej jej muž správal vulgárne, agresívne, viackrát ju fyzicky napadol, no nikdy to neohlásila.

Psychologička u nej pri vyšetrení zistila, že má veľmi vysoké lži skóre.

Priestor na vyjadrenie sme ponúkli aj poškodenej žene: “Ďakujem, nebudem sa vyjadrovať,” odmietla zdvorilo.

Nezvyčajný postup

Podozrivých okolností v tomto prípade je viacero. Napríklad v zápisnici pri podávaní trestného oznámenia v Stropkove je uvedené číslo konania zo spisu vo Svidníku, kam bol prípad pridelený až neskôr.

Odtiaľ ho však tiež vzali po tom, ako obvinený namietal zaujatosť vyšetrovateľa.

Vec však neposunuli inému okresnému vyšetrovateľovi, ale prešovský krajský policajný riaditeľ Dušan Sabol na základe interného nariadenia ministra vnútra prideli vec krajskej kriminálke, vyšetrovateľovi, ktorý doteraz vyšetroval vraždy. Dôvodom uplatnenia takéto neprocesného postupu mala byť "závažnosť, zložitosť a rozsiahlosť prípadu.”

Polícia sa ani po niekoľkých týždňoch k prípadu nevyjadrila. Hovorkyňa Jana Migaľová potvrdila, že predmetnú veci vyšetruje krajský policajný vyšetrovateľ. V čase, keď sme sa na prípad pýtali, bol na dovolenke.

Nasadili mu náramok, nesmel z domu

Obvinený si posedel tri mesiace vo väzbe, krajský súd ho prepustil s tým, že mu dal elektronický náramok a nariadil obmedzenie nevzďaľovať sa z miesta pobytu. Teda mohol ísť iba tam, kam ho predvolajú orgány činné v trestnom konaní (OČTK) a súdy.

No pred mesiacom ho znova zadržali policajti. Vo chvíli, keď sa bol hlásiť u probačného úradníka, k nemu pristúpili šiesti krajskí policajti a naložili do dodávky. Z dôvodu, že sa nedostavil na predvolanie psychologičky na vyšetrenie a tak vraj vedome maril vykonávanie úradných úkonov.

Svidnícky sudca ho v sobotu vzal do väzby. “Psychologička nie je OČTK a predvolanie na vyšetrenie mu neposlal súd ani polícia. Preto sa ospravedlnil a odmietol porušiť uznesenie súdu,” obhajuje správnosť konania obvineného advokát Troščák. Postup polície považuje na nezákonný, namieta ho a bude žiadať odškodnenie nielen za väzbu, ale aj za ušlý zisk svojho klienta. A vidí ešte jeden, závažnejší, problém. Kým jeho klienta v prvom prípade vzali do väzby pre obavu, že bude mariť vyšetrovanie, teraz pre marenie nariadených úkonov. "Nie je prípustné, aby niekoho zadržali z dôvodov prvotnej väzby a následne ho vzali z úplne iných dôvodov do opätovnej väzby." Preto sa bude sťažovať aj na postup súdu.