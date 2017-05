Pripravili nás o tisíce eur! Ďalší nespokojní klienti poisťovne Rapid life

Asi pred 19 rokmi uzavrela Anna Kromková poistenie v Rapid life sebe i vtedy vnukovi Janíkovi. „Roky šetrila a teraz zistila, že väčšina jej peňazí asi prepadne,“ krúti hlavou jej dcéra a Jankova mama Norika Romaňáková. Pani Anne poisťovňa vyplatila iba veľmi malú časť jej vkladu. Poistenie, ktoré založila pre vnuka, dopadlo ešte horšie. Asi 19 rokov mu sporila okolo 15 eur mesačne.

Celkovo dala do poistenia viac ako 3 000 eur. Vnuk zatiaľ dostal iba 270 eur! Pritom mal pravidelne mesačne dostávať vyše 30 eur. Prečo peniaze nechodia, sa rodina od poisťovne nedozvedela. Anna Kromková je z toho nešťastná. „Poisťovňa si upravovala podmienky, ako chcela,“ hnevá sa pani Norika. Podobne ako mnohí ďalší zaslala podanie do Národnej banky Slovenska a dúfajú, že štát zasiahne.

Nároky klientov

1993 je rok, keď poisťovňa začala uzatvárať zmluvy, väčšinu z nich uzatvorila v ďalších desiatich rokoch

15 - 20 rokov je čas, na ktorý sú zmluvy zväčša uzavreté

2015 je rok, keď bola väčšina zmlúv splatných 30 prípadov rieši advokát Hodor na súde

50 až 70 tisíc eur je suma, ktorú vymáha pre klientov

Prevod záväzkov

Možnosť prevodu záväzkov na inú poisťovňu je možné iba so súhlasom NBS. Ak by k tomu došlo, nároky klienta nezanikajú. Nerieši ich však potom Rapid life, ale subjekt, na ktorý prešli práva a záväzky poisťovne. Poisťovňa môže vyhlásiť aj bankrot, ale reálne by nemalo dôjsť k situácii, že by bola porušená ochrana záväzkov klientov.