Mamička Zuzana († 28) zomrela tesne po tom, ako priviedla na svet synčeka: Jej manžel Marek (30) chce odpoveď na jedinú otázku

Ich manželské šťastie trvalo iba dva roky. Zamilovaný pár len nedávno dokončil rodinný dom a tešil sa na prvého potomka.

Pripravili oblečenie aj postieľku. O zdravie seba aj bábätka dbala Zuzka najviac, ako vedela. Najmä na konci tehotenstva.

Dieťatko sa na svet vypýtalo až osem dní po stanovenom termíne pôrodu.

Manžel o začatí pôrodu nevedel

Pred dvomi týždňami v utorok už prišla do nemocnice zbalená, poslali ju však ešte domov, aby sa hlásila vo štvrtok. V ten deň Zuzku aj hospitalizovali. „V piatok ráno sme spolu ešte komunikovali, išla na jedno vyšetrenie. Naposledy mi písala, že nemá stres a že sa teší na nášho Marka. Okolo jedenástej volala svokra so sestričkami, podávali jej infúziu. Písal som jej esemesky, nereagovala, čakal som, kedy sa ozve. Až popoludní som zistil, že o jednej porodila, keď mi lekár oznamoval, že nastali komplikácie a že si mám ísť pozrieť malého. Vtedy som sa dozvedel, že sa mi narodil syn,“ spomína so slzami v očiach už vdovec Marek, ktorý sa po dňoch smútku rozhodol prehovoriť. Tešil sa na úplnú rodinku.

Predtým celé roky totiž pracoval v zahraničí, aby našetril na spoločný domov. Na všetko napokon zostal sám.

Upadla do bezvedomia

Podľa zdravotných záznamov, ktoré má rodina k dispozícii, bol pôrod síce relatívne v poriadku, v dokumentácii sa však píše aj to, že mamička mala pri pôrode ťažkosti a na pomoc museli privolať dvoch lekárov. „V správe o pôrode je hodinové okno. O jednej porodila, medzitým sú správy sestričiek, ktoré jej dávajú náramok, merajú životné funkcie, ktoré vraj boli v poriadku. A zrazu o druhej je napísané, že v dôsledku ťažkého pôrodu silno krváca,“ ozrejmuje Zuzkin brat Tomáš (27).

Z pôrodnej sály Zuzku previezli na ARO, odtiaľ opäť na operačný stôl a zase na ARO. To už mamička bola v bezvedomí.

Jej najbližší sa mohli iba s nádejou prizerať a dúfať, že Zuzka boj vyhrá. Mladá žena však o pol tretej ráno zomrela.

Prešovská nemocnica uviedla, že čaká na výsledky pitvy a histologického vyšetrenia.

Bábätko je zdravé

Krásny chlapček, ktorý mal pri narodení 4 060 gramov a 53 centimetrov, tak pocítil maminu prítomnosť iba niekoľko minút. Útlu ženu pritom jej lekár upozorňoval, že môže dôjsť aj k sekcii. „Jej ošetrujúci gynekológ ju upozorňoval, že sa má pripraviť na to, že nemocniční lekári môžu indikovať cisársky rez,“ pripomína Marek.

K tomu však nedošlo. Lekári nechali rodiť mladú mamičku a prvorodičku prirodzene.

Mladý otecko je odhodlaný sa o dieťa postarať, nastúpil už na materskú dovolenku. „Voľajako to spolu s mamou a so svokrou zvládneme. Najhoršie však je, že Zuzka si ho nemohla užiť,“ plače nešťastný muž, ktorý už podal trestné oznámenie.

Vyšetrovanie už začal aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Odborník: Na záchranu života je potrebné odstrániť maternicu Podľa gynekológa z nemocnice v inom kraji, ktorý si neželá byť menovaný, príčin smrti rodičky môže byť viacero. Najpravdepodobnejšou je porucha faktorov zrážania krvi a následné vykrvácanie. “Po vyčerpaní všetkých konzervatívnych postupov - vyčistenie maternice, podanie liekov na zrážanie krvi, transfúzia krvi, bolo nutné pristúpiť k operačnej liečbe na záchranu života a odstrániť jej maternicu,” vysvetľuje. Podľa neho pri zisťovaní správnosti postupu liečby sa budú vyšetrovatelia zrejme zaoberať aj tým, či nemal byť vykonaný pôrod cisárskym rezom. Navyše, ak rodička bola útlej postavy a mala rozmerné brucho, čo napovedalo veľký plod. Ďalšou príčinou úmrtí rodičiek je aj embólia plodovou vodou, čo je dôsledok komplikácií pri pôrode - infekcie, tehotenské toxikózy, zvýšenie krvného tlaku s poruchou funkcie obličiek s následným krvácaním. (tim)

