Rozohnená Nora Kabrheľová v banke: Kam zmizli moje peniaze?

Nore, kedysi Mojsejovej, približne v čase, keď ju vzali do väzby, zaistil súd v trestnom konaní peniaze v banke a aj nehnuteľnosť - budovu v Čermeli. Nikto s týmto majetkom bez súhlasu súdu nesmel narábať. Teda ani s nehnuteľnosťami, ani s účtami a peniazmi na nich. Teraz jej súd všetko odistil, v právoplatnom rozhodnutí sa píše, koľko peňazí má na účtoch. Odteraz si s nimi môže robiť čo chce. Preto sa aj s právoplatným rozhodnutím súdu s vyčíslením sumy uvoľnených peňazí v jednotlivých bankových inštitúciách vybrala do bánk. No v jednej z nich zažila infarktový stav.

Chce "love"

Kým v inej prebehlo všetko bez problémov, v Tatra banke sa dozvedela, že už tam žiaden účet ani peniaze nemá. “Vraj bol účet zatvorený. Nech zatvoria okno alebo dvere, nie môj účet! Policajný vyšetrovateľ mi prízvukoval, že neexistuje, že by s tým účtom ktokoľvek hýbal, keby čokoľvek bolo. Iba so súhlasom súdu. A oni mi v čase, keď som bola vo väzbe, v júni 2014 zrušili účet,” zúrila. V banke jej vraj povedali, že tam mala pohľadávku. “Nemohla som, lebo účet mi zaistili, nie zablokovali, v januári 2013. Ja som v base a banka mi nezákonne a pod cenu vydraží nehnuteľnosť v Čermeli. Teraz prehrali súd, dražba bola nezákonná. A ešte mi aj zrušia účet, kde som mala značnú hotovosť, v tisícoch eur,” kričala. Požaduje iba jediné. Nech jej vydajú jej vlastné peniaze a o banke nechce ani počuť: “Ja nechcem účet, ja chcem love!”

V inej problém nemala

Podľa nej takéto konanie nie je normálne. “Niekto si myslel, že zhnijem v base tak si vzal peniaze. Spáchali trestný čin marenia úradného rozhodnutia. Nemajú dosť, že ich zamestnanec stojí pred súdom, čo sa hrabal v účtoch ministrovi, ale teraz ešte aj toto,” dodala. S hotovosťou rátala, preto je nabrúsená: “Banda jedna mizerná. Zavrú ma bez príčiny na 13 mesiacov a ešte ani to, čo mi patrí, nemám.” Zaujímavé je podľa nej to, že v inej banke všetko na cent sedí, nič jej nezrušili a všetko, čo jej patrí, jej aj vydali.

Do banky s odhodlaním

V piatok dopoludnia sa spolu so svojou advokátkou vybrala do banky vybojovať si svoje peniaze. “To kde sme? Oni mi to musia vyplatiť, ja dovtedy odtiaľ neodídem. Ja chcem svoje peniaze,” vravela odhodlane. Po takmer hodine vyšla viditeľne pokojnejšia. “Mám ešte chvíľu počkať, vraj to dajú do poriadku,” uviedla.

Aká je pravda?

Banka mlčí o súkromných účtoch svojich klientov rozprávať nemôže. “Ku konkrétnym skutočnostiam sa vzhľadom na bankové tajomstvo nemôžeme vyjadrovať,” uviedla hovorkyňa Zuzana Žiaranová.