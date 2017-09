Šéf štátneho podniku je REALITNÝ KRÁĽ: Pozrite sa, koľko bytov vlastní!

Generálny riaditeľ vodárni sa osobne vysvetľovať nič nechystá. Presviedča, že všetko je s kostolným poriadkom a byty v Parku Anička kúpil za peniaze ktoré získal z podnikateľskej činnosti. Akej? Bližšie nešpecifikoval. Oficiálne stanovisko v mene VVS nám zaslala Monika Murová z Agentúry Penelopa. Vyjadrenie sa týkalo zasadnutia Dozornej rady (DR) VVS, a.s. 11. augusta, ktorá skúmala situáciu ohľadne informácií o predaji pozemkov VVS developerovi MM Invest.

Spokojná dozorná rada

Analýza podkladov preukázala, že predaj nepotrebného majetku bol realizovaný od roku 2008 a obchodná zmluva bola uzavretá v roku 2014. "Predaj prebiehal v súlade so zákonom, podľa presne stanovených pravidiel spoločnosti na odpredaj nepotrebného majetku, po predchádzajúcom súhlase predstavenstva a dozornej rady spoločnosti. Cena bola stanovená podľa znaleckého posudku, vysoko nad rámec jeho účtovnej hodnoty. V príslušnej lokalite bolo v tom čase predaných developerovi viac pozemkov za výrazne nižšiu cenu,“ uviedla Murová.

Predaj a kúpa

Pozemky boli údajne v termíne zmluvného predaja zaťažené podzemnými šachtami dvoch nevyužívaných studní a ich ochrannými pásmami. „Rámcová obchodná dohoda s kupujúcim zahŕňala z dôvodu ucelenosti parciel aj predaj pozemkov, ktoré patrili Mestu Košice a stáli na nich stavby patriace Slovenskému vodohospodárskemu podniku, preto ich musela vodárenská spoločnosť odkúpiť a následne predať developerovi. Pozemky a stavby boli predané v rovnakej sume ako boli zakúpené," vysvetlila.

Zverejňovať alebo nie

Zaujímavý je následovný dodatok. „Listiny viažuce sa k predaju predmetnej nehnuteľnosti, najmä kúpnu zmluvu, spoločnosť VVS, nezverejní, pretože, podľa ustanovenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám ich nie je povinná zverejňovať!“ Michal Piško z Transparency International Slovensko s tým nesúhlasí.

Infozákon

Argument, že VVS nechce zverejniť zmluvu, lebo ide o zmluvu so súkromnou firmou a jej zverejnením by tak došlo k porušeniu obchodného tajomstva, považuje za neobhájiteľný. Verejné spoločnosti musia podľa infozákona zverejniť všetky zmluvy, s výnimkou tých, ktoré sa týkajú predmetu ich podnikania. "V tomto prípade však ide o predaj pozemkov VVS, čo nie je hlavným predmetom podnikania vodárenských spoločností. Takúto zmluvu podľa nášho právneho názoru zverejniť musia, v opačnom prípade môže byť sporná aj jej platnosť. Navyše, aj v prípade povinne nezverejňovaných zmlúv majú verejné firmy povinnosť zverejniť aspoň informácie o ich uzatvorení. Pri danej schéme, niet sa čo čudovať, ak v časti verejnosti vzbudzuje podozrenia, že išlo o vopred pripravenú transakciu, z ktorej profituje riaditeľ VVS," hovorí Piško.

Pôvod majetku

O to väčšmi by podľa neho malo byť v záujme akcionárov - miest a obcí v regióne, ako aj samotného riaditeľa transparentne zverejniť všetky podklady súvisiace s predajom pozemkov. Je presvedčený, že hoci mu to zákon neprikazuje, pri podozreniach, ktoré jeho transakcie vyvolávajú, by mal zverejniť výšku i pôvod svojho majetku.

Nespokojný Raši

Závery skúmania DR zrejme neuspokojili všetkých. Košický primátor a člen predstavenstva VVS Richard Raši požiada vodárne, aby na najbližšie rokovanie predstavenstva predložili všetky dokumenty ohľadom danej transakcie, vrátane cien a postupu. „Viem síce, že tieto dokumenty boli predložené DR, ktorá konštatovala, že všetko prebehlo v súlade so zákonom a v prospech vodárenskej spoločnosti. My ako predstavenstvo trváme na tom, aby nám bolo všetko podrobne vysvetlené a povedané, aby nevznikli pochybnosti o transparentnosti nákupu a predaja pozemkov. K vlastníctvu bytov pána Hrehu sa nemáme právo vyjadrovať,“ uzavrel Richard Raši.

Odpovede sa nedočkali

Primátorka Prešova Andrea Turčanová v danom smere tiež nezaháľa. „Už pred viac než dvoma týždňami sme požiadali VVS o informácie týkajúce sa kúpy a predaja pozemkov i obdobia vyhotovenia ich nadbytočnosti, ako aj detaily kúpy uvedených nehnuteľností. Odpoveď zatiaľ nemáme, zastávame však názor, že aj podniky by sa mali správať rovnako transparentne ako samospráva,“ tlmočila názor prešovských radných hovorkyňa Veronika Kmetóny Gazdová.

Odkiaľ zobral peniaze?

Mestský poslanec Marcel Gibóda si o biznise šéfa vodárni myslí svoje. Akcionármi VVS sú obce a mesta. „Košice majú v nej nezanedbateľný podiel, preto najmä samosprávy by sa mali zaujímať o to akým spôsobom funguje riaditeľ Hreha ktorý vyhlasuje, že získal byty legitímne. Chcem veriť, že je to naozaj tak. Vzhľadom na informácie o uskutočnených prevodoch a predaji majetku medzi mestom aj medzi VVS a developerom sa objavili závažné podozrenia. Tieto by mal S. Hreha vyvrátiť aj tým, že preukáže ako sa dopracoval k finančným prostriedkom, ktoré použil na kúpu majetku obrovskej hodnoty,“ hnevá sa Gibóda.

Konflikt záujmov

Je presvedčený, že povinnosťou Hrehu je dokázať, že tu nedošlo ku konfliktu záujmov jeho ako riaditeľa vodárenskej spoločnosti. „Vyhlasuje, že byty v Parku Anička nekupoval sám, ale so spoločníkmi, ale tie sú napísané iba na jeho meno. Preto sa pýtam, kto sú jeho spoločníci? Nie je to niekto z orgánov mesta alebo vodárenskej spoločnosti? Pán Hreha by si mal uvedomiť, že koná vo verejnom záujme a pracuje aj pre mestské organizácie a financie mu plynú z verejných zdrojov,“ dodáva Gibóda.

Nevychádza z údivu

Dlhoročnú prax s predajom nehnuteľností má košický maklér z renomovanej košickej realitnej kancelárie. „Videl som už kadečo, ale takéto „skupovanie“ bytov ešte nikdy. Hodnotím to ako jasnú špekuláciu, ktorou chce majiteľ niečo zakamuflovať. Keďže kúpiť byty, len aby som ich mal, ho môže zruinovať. Je potrebné počítať s tým, že poplatky musíte platiť či v byte bývate alebo nie, rovnako aj odvody do fondu opráv. Prenajať takýto byt určite nie je problém, ale je s tým mnoho práce a očakávaný efekt sa nemusí dostaviť,“ uviedol odborník ktorý si neželá byť menovaný.

Ceny nehnuteľností v Košiciach

Centrum:

Garsónka 58 -tisíc

Jednoizbový 65 -tisíc

Dvojizbový 77 -tisíc

Trojizbový 100 - tisíc

Štvorizbový 120 - tisíc

Sídliská:

Garsónka 53 - tisíc

Jednoizbový 57 - tisíc

Dvojizbový 65 - tisíc

Trojizbový 85 - tisíc

Štvorizbový 90 - tisíc

Domy 150 - 500 -tisíc