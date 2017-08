Smrť krásnej Zuzky († 28) vyvoláva otázniky: Šokujúce tvrdenie pacientiek a lekárov!

Do redakcie sa nám ozvali viaceré bývalé pacientky, ktoré priznávajú, že s nemocnicou nemali vždy len najlepšie skúsenosti. „V oddelení monobloku bolo už v minulosti viacero problémov,“ potvrdili. Nemocnica napríklad pred ôsmimi rokmi dostala pokutu 300-tisíc korún (približne 10-tisíc eur) za zanedbanie zdravotnej starostlivosti na gynekologickom oddelení, ktorému aj vtedy šéfoval terajší primár a prednosta kliniky gynekológie a pôrodníctva.

Voči primárovi sa, podľa našich informácií, vedie trestné stíhanie aj pre smrť Ivety Sučkovej (†42) z Tulčíka, ktorá na jeho oddelení zomrela po banálnom zápale slepého čreva. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a aj polícia potvrdili, že ju zabila nesprávna lekárska diagnóza. Prvorodička Adriana z Humenného vtedy prišla vinou lekárov o maternicu.

Bola v rizikovom tehotenstve a poslali ju do Prešova, aby lekári dohliadli, že dieťa v poriadku donosí a porodí. V Prešove však podcenili jej bolesti pred pôrodom a nechali ju čakať tak dlho, až kým nebolo neskoro. Dieťatko zomrelo, Adriane museli odstrániť maternicu i vaječníky, vlastné deti už nikdy nebude mať. V tom istom roku a v rovnakom oddelení prišla o dieťa ďalšia rodička.

Dôvodom mohlo byť vraj aj to, že v oddelení údajne chýbajú jasne nastavené pravidlá, na základe ktorých by vedeli pracovať najmä mladí lekári. „Mal by to byť polovojenský prístup. Keď letci sadajú do strojov, majú presne určené, čo a v akom poradí treba urobiť,“ prezradil nám nemenovaný zdroj, ktorý pozná situáciu v nemocnici.

Podľa neho by sa mala postupne prenášať zodpovednosť na ďalšieho, skúsenejšieho človeka. „Funguje to však tak, že kto je dobrý, musí odísť, lebo by mohol ohroziť niekoho nad sebou,“ tvrdí náš zdroj. Zo spomínaného oddelenia v monobloku rokmi odišlo viacero dobrých a skúsených lekárov. Naposledy bývalý zástupca primára. V nemocnici je aj ďalšie oddelenie gynekológie a pôrodníctva, s tamojším personálom však majú pacientky len tie najlepšie skúsenosti.

Šéfuje mu mladá lekárka. „Pritom v oddelení v monobloku riešia iba fyziológiu, my máme patológiu, teda k nám zvážajú najhoršie stavy,” dozvedeli sme sa od jednej z tamojších zdravotných sestier. Vedenie nemocnice sa k prípadu úmrtia Zuzany, ktorá zomrela pravdepodobne pre vykrvácanie pred dvomi týždňami v piatok, odmieta do ukončenia vyšetrovania vyjadriť.