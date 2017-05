Spoveď strateného kamionistu: Chcel som začať inde a úplne inak!

Mišo nevie doteraz rozumne vysvetliť, ako a prečo mu zrazu skrsol v hlave bláznivý nápad. „Desať rokov robím vodiča kamióna. Práca ma bavila, keďže sa mi splnil detský sen. Je však obrovský rozdiel, ak človek absolvuje 700 kilometrov raz začas a keď takú trasu meria dennodenne. Doľahla na mňa samota. Keď som prišiel do francúzskeho mesta Orléans, nevedel som nájsť sídlo firmy, kde som mal vyložiť náklad,“ spomína mladík.

„Chodil som kde-kade, ale nikto mi nevedel poradiť. Zavrel som preto dvere kamióna a išiel som do mesta s tým, že skúsim iný život. Prechádzka na čerstvom vzduchu ma však priviedla na iné myšlienky, tak som sa chcel vrátiť ku kamiónu,“ začína opisovať svoju anabázu Michal. Jeho príbeh sa zrazu začal zamotávať.

„Pre zmenu som si nevedel spomenúť, kde som ho zaparkoval. Mobily, notebook a oblečenie zostali vo vozidle, preto som nemohol nikomu zavolať ani napísať.“ Odišiel do najbližšieho hotela, kde ho presne o týždeň vypátral otec na základe platby kartou, ktorá mu zostala. „Už som zvažoval, že sa obrátim na políciu alebo na slovenskú ambasádu,“ hovorí Michal s úsmevom, hoci práve vtedy mu do smiechu nebolo.

Otec okamžite odcestoval do Orléans. Spoločne so synom odovzdali náklad, vybavili všetko potrebné a vydali sa späť na 3,5 tisíca kilometrov dlhú cestu. Po príchode na Slovensko čakal mladého kamionistu rozhovor s majiteľom firmy. „Dal mi druhú šancu, za čo som mu nesmierne vďačný. Bolo hlúposťou, čo som spravil, ale už to nezmením. Viem však určite, že sa to už nikdy nezopakuje,“ hovorí odhodlane.

Posledné nedeľné popoludnie strávil s otcom a so strýkom na kúpalisku v maďarskom Sárospataku. „Zbožňujem plávanie, je to pre mňa najväčší relax, ktorý mi po týchto vyčerpávajúcich dňoch padol veľmi dobre,“ zdôveril sa Michal, ktorý spolu s otcom už v stredu opäť zamieria do Francúzska.