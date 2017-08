Rozhorčená firma: Ako máme robiť? Kým dodávatelia nezaplatia na vrátnici, nedostanú sa k nám!

Chemes vlastní priemyselný park v Humennom. Podnikateľ J. Molnár k nemu prišiel za bývalého vedenia mesta. A zaviedol tam nevídané praktiky. Na jedného z nájomcov, firmu Nexis vyrábajúcej priemyselné vlákna, vyvíja bezdôvodný hrubý nátlak. Tvrdia to zástupcovia spoločnosti, ktorí sa o zabezpečenie pokojného stavu obrátili na nielen na vedenie mesta, ale aj políciu. „Napriek tomu, že si plníme všetky svoje povinnosti, čelíme neustálej šikane zo strany Chemesu, znervózňuje to nielen našich zamestnancov, ale aj zákazníkov a dodávateľov, čo môže mať negatívny vplyv na podnikateľské aktivity firmy v budúcnosti,” tvrdia.

Nepáči sa im, že od nich začali neoprávnene vyberať poplatky za vstup do areálu parku napriek existencii zmluvy o vecnom bremena na bezplatný a neobmedzený vstup a prejazd k ich objektom cez pozemky Chemesu. V júni im navyše Molnárova firma úplne zablokovala vstup cez hlavnú bránu a zakázala vstup všetkým ich autám aj ich zmluvným dodávateľom. “Obchodujeme napríklad aj s firmou Michelin. A je dosť trápne, keď jej zástupca musí odstaviť auto pred areálom, lebo ho nevpustia a ísť 15 minút peši,” vraví predseda predstavenstva Nexis Fiber Jaromír Vrátil.

Dokonca odmietajú vpustiť aj autá ich zmluvnému dodávateľovi logistických služieb, ktorý zabezpečuje pohotovostnú službu v prípade porúch a havárii pri nepretržitej prevádzke strojov. Zamestnanci servisných služieb si museli nosiť potrebné náradie, zariadenie a tovar takmer 1,5 km peši. Ani privolanie polície situáciu nezlepšilo.

Porušuje Chemes ľudské práva zamestnancov Nexisu?

Vrcholom je, že Chemes začal dokonca vyžadovať otváranie niektorých poštových zásielok určených pre Nexis pri vstupe do areálu. “Najviac šokujúcim krokom bolo zamedzenie vstupu pracovníkov našej firmy cez hlavnú bránu. Zamestnanci ostatných firiem v areáli parku PP môžu hlavnú bránu normálne využívať,” dodáva znechutene Vrátil, ktorý takéto konanie považuje za porušovanie ľudských práv.

Vyzvali ich na vysťahovanie, no zabránili im v tom

Ďalším prípadom nátlaku bola snaha Chemesu o jednostranné zvyšovanie ceny nájomného za užívanie jednej z hál firmou Nexis, ktorá tam má stroje na úpravu vlákna. Ide o halu bývalej textilky Twista. No obrovské, až dvojnásobné, zvýšenie nájmu nemohla akceptovať a odmietla ho ako neoprávnené. Výroba by pre nich bola za takýchto podmienok stratová a museli by ju zavrieť a o prácu by prišlo 90 ľudí. Preto sa rozhodli vysťahovať a premiestniť stroje do voľných priestorov vo vlastníctve Nexisu. No bezpečnostná služba Chemesu odmietla vpustiť sťahovaciu firmu do areálu. Takže si nemohli vyviezť vlastný majetok. Sťahovacia služba aj s 20 ľuďmi prišla zbytočne a objednávateľovi vznikla priama škoda vo výške 3500 eur. “Naďalej trvajú na tom, aby sme im podpísal nevýhodnú zmluvu o prenájme spomínanej haly a tým podmieňujú svoj súhlas s vysťanovaním. Tieto kroky hraničia s vydieraním,” krútia hlavou v Nexise.

Nespoľahliví?

Podľa vyjadrenia firmy Chemes je spoločnosť Nexis Fibers "dlhodobo najnespoľahlivejšou firmou s najhoršou platobnou disciplínou, čo je spôsobené pravdepodobne nejasnou vlastníckou štruktúrou, čo sa dá nazvať, aj ako schránková firma. Ich nespoľahlivosť spôsobuje vážne hospodárske škody pre celý priemyselný park, čo poškodzuje hlavne spoločnosti, ktoré si riadne plnia svoje záväzky voči našej spoločnosti."

Dodala, že Priemyselný park Chemes sa snaží dlhodobo podnikať a rozvíjať sa: "Bohužiaľ neustále mediálne útoky od vedenia Nexis Fibers namiesto plnenia si svojich záväzkov, nám to neuveriteľne stážujú."