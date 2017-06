Toto stavbári určite nečakali! Pri razení tunela na Soroške narazili na niečo nevídané

Práce na Soroške pokračujú. Pred výstavbou tunela sa na mieste realizuje geologický prieskum. Podľa informácií od Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) geológovia na mieste objavili podzemné priestory, o ktorých doteraz nevedeli.

Vstup do jaskyne priamo z tunela?

Sondy na viacerých miestach začali vŕtať do prázdna. Pravdepodobne narazili na jaskyňu, o ktorej doteraz nikto nevedel. Vstup jaskyniarom do týchto novoobjavených podzemných priestorov sa vybuduje priamo z tunela. Bude to rarita. "Realizácia podrobného geologického a geotechnického prieskumu je súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá sa práve vypracováva. Ak sa zistia nejaké jaskynné útvary, ohlási sa to Správe slovenských jaskýň. Následne sa urobia také technické opatrenia, aby bol z tunela do týchto priestorov prístup, ktorý môžu jaskyniari využívať," prezradila hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Ako dodala, na poslednom kontrolnom dni inžinierskoge­ologického prieskumu bolo prezentované, že sa našli jaskynné útvary. "Sú to kaverny s výškou stropu približne 5 metrov a dóm s výškou až 23 metrov. Vzhľadom na to, že sa našli blízko pod povrchom, neovplyvňujú navrhnutú trasu tunela Soroška," spresnila Michalová.

Práce už finišujú

Trasa tunela je presne určená, tunel bude jednorúrový s obojsmernou premávkou s dĺžkou zhruba 4,2 km.

V súčasnosti je odvŕtaných spolu už 4760 metrov celkovej dĺžky vrtov. Ostáva dokončiť ešte štyri vrty, spolu v dĺžke 785 metrov.. "Prieskumné vrty prebiehajú v tomto roku, práce budú ukončené v júli," uviedla hovorkyňa diaľničiarov.