Z tohto budete výskať a mať motýle v bruchu: Kde zažijete neskutočný adrenalín?

Návštevníci Bachledovej doliny sa budú môcť prejsť Chodníkom korunami stromov, teda 1234 metrov dlhým náučným chodníkom, už od tohto piatku 29. septembra. Otvorenie drevostavby na hrebeni Spišskej Magury, ktorá návštevníkov zavedie až do úrovne 24 metrov priamo ku korunám stromov, sa pôvodne plánovalo na uplynulú sobotu, nakoniec termín posunuli. „Momentálne sa stále realizujú montážne práce a úpravy okolia tak, aby bol chodník v piatok pripravený pre prvých turistov,“ informovala Martina Múdra, marketingová špecialistka horského strediska Bachledka. Výstavba chodníka trvala necelé dva mesiace.

Na stavbu chodníka sa spotrebovalo viac ako tisíc metrov kubických dreva, ktoré je bez povrchovej úpravy. „Doskami z chodníka by bolo možné vyložiť cestu zo Ždiaru do Kežmarku. Ich celková dĺžka je totiž až 22 kilometrov,“ uviedla Múdra. Po bokoch chodníka so šírkou 180 cm sa nachádza zábradlie s kovovou sieťou do bezpečnej výšky 120 cm. „Chodník je v celej dĺžke bezbariérový s dvoj až šesťpercentným stúpaním, vhodný je tak pre seniorov, ako aj malé deti i rodiny s kočiarmi. Invalidné vozíky, kočiare i turistické nosiče si možno požičať pri vstupe,“ informovala ďalej marketingová špecialistka.

Zároveň upozornila, že na chodník nesmú zvieratá. „Majitelia si svojich štvornohých miláčikov môžu odložiť v pripravených voliérach pred vstupom,“ doplnila.

Zažijete aj adrenalín

Na chodníku je niekoľko adrenalínových a edukačných zastávok, ktoré zaujímavou formou informujú turistov o miestnej prírode, lese a živote v ňom. Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť o faune a flóre tunajších lesov viac, sú v spolupráci s Pieninským národným parkom pripravené rôzne edukačné programy.

Samotný chodník je zakončený špirálovitou 32 metrov vysokou vyhliadkovou vežou s panoramatickou podestou. V jej strede je umiestnená bezpečná pochôdzna sieť. Veža, ale aj celý chodník, ponúka výhľady na Belianske Tatry, Pieniny a Zamagurie. Začiatkom októbra by mal na veži pribudnúť aj 67 metrov dlhý suchý tobogan, ktorý ponúkne zábavnú alternatívu, ako si skrátiť cestu z veže nadol.

Chodník korunami stromov je projektom súkromnej spoločnosti, ktorý vznikol v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR a Správou Pieninského národného parku. K chodníku sa bude možné dostať sedačkovou lanovkou zo Ždiaru - Bachledovej doliny alebo pešou, asi 40-minútovou túrou z Bachledovej, Jezerska alebo Malej Frankovej. Detské kočiare a bicykle podľa Múdrej návštevníkom zdarma vyvezie obsluhujúci personál lanovky.

Takto bude otvorený pre turistov

Chodník bude otvorený celoročne, s výnimkou povinnej odstávky (6.-19. 11.). Posledné dva septembrové dni bude pre verejnosť prístupný od 9:00 do 18:00, od októbra od 9:30 do 16:00, a od decembra zatiaľ od 9:00 do 16:00. Posledný vstup na platenú atrakciu bude hodinu pred koncom otváracej doby. Podľa štatistík z Nemecka a Česka, kde sa už takéto chodníky nachádzajú, by mohla drevostavba prilákať ročne až 100-tisíc turistov, informovala Múdra.