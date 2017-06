VIDEO Prešli sme si novootvorenú ferratu v Slovenskom raji: Ponúka divočinu, napätie i zábavu

Brodili sme sa potokom, liezli po železných stúpačkách popri vodopáde i s nemým úžasom obdivovali prírodu v najkrajšej tiesňave Slovenského raja. Štyridsať rokov bola roklina Kyseľ zatvorená po tom, čo ju v júli 1976 zničil požiar. Redaktori denníka Plus JEDEN DEŇ ju prešli medzi prvými a majú pre vás viacero odporúčaní, pokiaľ by ste si ju chceli zaradiť do programu posledných prázdninových letných výletov.

Ferraty Kyseľa. Autor: Peter Borko