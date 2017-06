Víkendová púť v Levoči: Táto hrôza vás čaká na železničnej stanici!

Pravidelná osobná železničná doprava na trati Spišská Nová Ves – Levoča je pozastavená od februára 2003.

Odvtedy tu jazdia len nákladné vlaky a mimoriadne vypravené počas púte na Mariánsku horu. “Z uvedeného dôvodu sa budovy staníc a zastávok len priebežne udržiavajú v prevádzkyschopnom stave,” informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martina Pavlíková.

A tak opustená stavba, prístavba a okolie roky pustne a pôsobí nevábne.

Investujú inde

O dôstojných podmienkach tu nemôže byť ani reči! Okná sú porozbíjané, viaceré zadebnené plechom, všade sú mreže.

Na zabránenie pustošenia vandalmi. Vo vnútri je neporiadok. No ŽSR sa bráni tým, že investuje predovšetkým do tých budov, ktoré sú aktuálne využívané a kde premávajú vlaky.

Chystajú upratovanie

Na levočskej stanici však každoročne pred konaním Mariánskej púte robia drobné úpravy a čistenie. Aj teraz to sľúbili urobiť. “Priestranstvo v okolí stanice bude vyčistené a pripravené pre návštevníkov,” dodala Pavlíková. Už tam aj nachystali ekologické prenosné WC a cez víkend v dňoch bude v stanici aj zamestnanec ŽSR, ktorý bude dbať na čistotu a poriadok.

Zrušenie vlakov im spôsobilo problémy

A ako vidia situáciu ľudia, ktorí tu žijú? “Je to škoda. Kedysi sme vlaky po tejto trati pravidelne využívali. Odkedy to zavreli, ľudia z okolitých obcí musia pre chýbajúce spojenie využívať osobné autá. A preto v rodinách musia mať viac vozidiel, inak by nemali šancu dopraviť sa do škôl,” vraví Vladimír (58) z Granč-Petroviec.

On sám dochádza denne za prácou do Levoče a na iba 20 kilometrovej trase musí dvakrát prestupovať.