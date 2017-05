Túžite po korunke kráľovnej krásy? Máte šancu, začali sa kastingy Miss Universe SR 2017

V najprestížnejšom košickom hoteli panovala v pondelok podvečer komorná atmosféra. Ešte niekoľko minút pred osemnástou hodinou kedy sa mal kasting začať, čakala tam iba jediná slečna s kamarátkou. Postupne však prichádzali ďalšie.

Hotové modelky

Napokon sa ich tam zišlo zhruba 25. Výber dievčat mala pod palcom riaditeľka Miss Universe SR Silvia Chovancová Lakatošová a pomáhali jej Anna Amenová a Eva Rezešová Džodlová. "Roky kedy prichádzali na jednotlivé kastingy stovky dievčat, sú preč, teraz síce príde iba niekoľko desiatok, ale je to kvalita. Kočky sú pripravené, mnohé majú skúsenosti s modelingom" hovorí šéfka súťaže, ktorá je zástankyňou prirodzenosti.

"Otvoria sa dvere a ja okamžite viem, že je to ono, buď niečo z tej dievčiny vyžaruje, osloví ma, zafunguje tam skrátka nejaká chémia, alebo nie," hovorí Silvia. Menší počet účastníčok kastingu, riaditeľka súťaže neberie dramaticky.

Východniarky do Bratislavy

"Už mnoho rokov východniarky prichádzajú hlavne na bratislavský kasting, keďže tam študujú, alebo pracujú, ale ja aj tak veľmi rada meriam cestu do metropoly východu, keďže minimálne jedna slečna odtiaľ pravidelne skončí vo finále. Aj teraz sme vybrali viac než desiatku typovo veľmi zaujímavých dievčat," netají radosť riaditeľka súťaže Miss Universe SR Silvia Chovancová Lakatošová.

Romana

Prvá ktorá prišla na košický kasting bola Spišiačka Romana Deptová (18) študentka strednej pedagogickej školy. "Spolužiačky mi stále vraveli, aby som to skúsila. Povedala som si, že takáto skúsenosť sa zíde a odhodlala som sa pricestovať do Košíc," hovorí rodáčka zo Spišskej Novej Vsi. Romana napokon v kastingu neuspela, údajne pre nízky vek, vraj to má skúsiť o rok.

Laura

Viac šťastia mala krehká blondínka Laura Novosadová (18) z Rimavskej Soboty, ktorá získala pozvánku do Bratislavy. "Som študentka všeobecného gymnázia a neskôr uvažujem o štúdiu farmácie. Bavilo by ma, keby som sa posunula k profesionálnemu modelingu. Mojim cieľom je neustále sa zlepšovať," hovorí kráska.

Aj vy môžete zabojovať o korunku kráľovnej krásy! Kastingy Miss Universe SR 2017 budú:

dnes (utorok) v Banskej Bystrici,Ministry of fun, 18. h

zajtra (streda) v Žiline, hotel Holiday Inn, 15. h

zajtra (streda) v Trenčíne hotel Magnus 18. h

štvrtok v Nitre, hotel CAPITAL, 15. h

štvrtok v Trnave,hotel Holiday Inn, 18. h

sobota v Bratislave, Sheraton hotel, 10. h