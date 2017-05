Zbytočne vyhodený milión? Klietky na kontajnery medveďov neodradili

Na 56 kovových konštrukcií s betónovým základom išlo z ministerstva životného prostredia 1,24 milióna eur. Železné stojiská, ktoré majú medveďom zabrániť dostať sa ku kontajnerom, však majú viaceré chyby. „Sú úzke, ku kontajnerom sa nedá prakticky dostať. Smetiari ich potom nemôžu vyberať. Na viacerých sú už odlomené úchytky na otváranie,“ hnevá sa pani Mária (62) z Tatranskej Lomnice.

Staničky síce majú zabrániť medveďom, aby do nich vošli, no konštruktéri ich nedomysleli. „Cez hornú časť sa menší medveď ľahko dostane dnu. V Smokovci, kde pracujem, to videli na vlastné oči,“ krúti hlavou Magdaléna (56). Obyvateľom Tatier dáva za pravdu aj mestský poslanec Michal Hanč.

„Staničky sú nepraktické, celé to bolo zle. Musíme urobiť všetko pre to, aby sa druhá etapa neskončila fiaskom.“ „V budovaní staničiek sme boli v Tatrách priekopníci a bolo to pre nás poučné. Hoci všetko pripravovali projektanti odborníci, stali sa chyby, ktoré teraz zanalyzujeme,“ vysvetľuje primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš.