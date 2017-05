3 sekundy hrôzy: Stroj sa zrazu zvrtol a padal k zemi - detaily tragickej havárie vrtuľníka v Prešove

Štrnásti chlapi z Leteckej skupiny východ mali v osudný deň výcvik. Zúčastnil sa ho aj ich veliteľ Peter Toďor a jeden zo zakladateľov skupiny, dnes prešovský okresný riaditeľ hasičov Rado Lacko. Nacvičovali zlaňovanie z vrtuľníka, návrat do kabíny a záchranu osôb a prevoz zranených v podvise.

Bolo to bežné cvičenie

Nič nenasvedčovalo, že niečo nie je v poriadku. Po obede, keď sa po natankovaní vrátila helikoptéra z Košíc, mali hasiči v pláne odskúšanie poslednej úlohy, teda prevozu zraneného v podvise.

Ako prví šli dvaja nebohí. Helikoptéra lietala na mieste nad ich hlavami. Peter sa zaistil na visiace lano ako záchranár. Rado ležal v nosidlách ako zranený a pripnutý k Peťovi.

Pád trval tri sekundy

Dvojicu hasičov vytiahli žeriavom vyššie, aby sa Peťo mohol pridržiavať lyžiny vrtuľníka, ktorý mal s nimi urobiť okruh. "Zrazu stroj prudko točil doprava. Myslel som si, že s nimi chce urobiť manéver, ktorý táto výkonná mašina dokáže a my sme to aj reálne videli, že to zvládnu. No z ničoho nič sa stroj zvrtol a išli plynule špirálovito k zemi. Špirála trvala tri sekundy, výšku pádu odhadujem na 50 metrov. Bolo vidno, že pilot sa snaží to nejako dvihnúť, voľajako jemne to položiť. Nebol to prudký pád. Videli sme ten náraz, bolo to priamo pred našimi očami,” vysvetľuje hasič Kamil Šoltýs.

Každý pomáhal ako vedel

Všetci sa okamžite rozbehli k stroju. Nevedeli, či to nebuchne, lebo tam bol dostatok paliva. Rozdelili sa a všetkých štyroch zranených odtiahli čo najďalej od mašiny.

Ihneď im začali pomáhať. Dvoch sa im pomocou adrenalínu podarilo oživiť, jedným bol Rado Lacko. Žiaľ, neskôr v nemocnici skonal. Hneď po páde vrtuľníka zomrel Peter Toďor.

Dvaja policajti, ktorí boli s nimi vo vrtuľníku, skončili s vážnymi zraneniami v nemocnici.

