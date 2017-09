Čitatelia denníka Plus JEDEN DEŇ pomáhali: Karolínka (8) ďakuje za nečakaný darček

Beatric sa stará o svoju vnučku od útleho detstva namiesto jej rodičov. Kúpiť počítač pre malú školáčku Karolínku (8) je nad jej možnosti, veď každý mesiac rátajú, či im vyjde na základné potraviny. Vďaka pomoci dobrých ľudí, ktorí si o ich živote prečítali v denníku Plus JEDEN DEŇ, sa dnes Karolínka už môže učiť na svojom prvom počítači.

„Veľmi sa teším z počítača. Dostala som anglické cédečko, ktoré som si však nemala kde púšťať. Teraz sa môžem na počítači učiť, ale aj hrať,“ s rozžiarenými očkami vraví Karolínka a hneď nám aj ukazuje anglické náučné hry. Spolu so starkou sú veľmi vďačné dobrým ľuďom, ktorí im týmito darmi veľmi pomohli. „Z celého srdca ďakujeme,“ hovoria.

Školáčka Kajka je veľmi skromné dieťa. Tešiť sa vie aj z maličkostí. O to viac ju však zarmútilo, keď zistila, že jej ukradli bicykel. „Mali sme ho odložený dole v pivnici. Bola to jedna z mála vecí, ktoré jej dali rodičia. Bol to pekný horský bicykel, na ktorom rada jazdila,“ smutne poznamená Beatric. Stará mama žije v prenajatom dvojizbovom byte so svojou dcérou a s vnučkou.



Beatric by chcela vnučke dopriať všetko, po čom túži.

Rodičia Karolínky však s nimi nebývajú. „Karolínku mám v opatere od ôsmich mesiacov. Jej rodičia stratili o ňu záujem. Ozývajú sa len sporadicky,“ vysvetľuje Beatric. Dievčatko sa veľmi ťažko vyrovnávalo s tým, že sa o ňu rodičia nezaujímajú. Dnes je však z nej šikovná školáčka. „Najviac ma bavia hudobné nástroje. Hrám na harmonike a veľmi sa mi páči aj klavír,“ vysvetľuje tretiačka.



Karolínku baví hrať na harmonike.

Babka s vnučkou bojujú so smutným osudom, ale aj s nedostatkom peňazí. „So všetkými príspevkami a prídavkami dostanem 130 eur. Len nájomné je 290 eur. Nebyť príjmu mojej dcéry, nemáme ani kde bývať,“ posťažuje sa pani Gáliková. Na oblečenie či hračky niet v rozpočte ani cent. „Pomáhajú mi kamarátky a aj cudzí ľudia. Štát by mi dal príspevok, ak by som sa starala o cudzie dieťa. O dieťa z rodiny však nie. Do práce by som šla rada, ale niet kam. Nemôžem chodiť na tri zmeny,“ dozvedáme sa. Babka Beatric chce pritom iba jediné, aby jej vnučka mala bezstarostné detstvo.