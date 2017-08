FOTO Gemerčania sledovali úžasné, vesmírne divadlo: Pozrite, čo zachytili ich objektívy!

Avizované čiastočné zatmenie Mesiaca bolo pozorovateľné z viacerých častí Gemera. Maximálna fáza zatmenia bola pozorovateľná cca o 20:20 hod. „Zatmenie Mesiaca vzniká pri mesačnom splne, keď prechádza zemským tieňom. V tom čase je na opačnej strane oblohy ako Slnko. Zatmenie Mesiaca však nenastáva pri každom splne, nakoľko jeho dráha je voči rovine zemskej dráhy sklonená o 5,2° a priemer zemského tieňa vo vzdialenosti Mesiaca je len 1,5°,“ vysvetľujú odborníci zo SZA.

Ako ďalej uviedli, vo väčšine prípadov, tieň minie a my pozorujeme len spln. Ročne môžu nastať maximálne tri zatmenia Mesiaca. „Nasledujúce zatmenie bude úplné, nastane až 27. júla 2018 a bude najdlhším úplným zatmením Mesiaca v tomto storočí,“ prezradili odborníci. „Bolo to krásne, dočítala som sa, že to má byť a tak sme z okna sledovali zatmenie s celou rodinou,“ hovorí Jana zo sídliska Juh v Rožňave.

Niektorí však zvolili menej rušivé prostredie a vybrali sa na neďaleký Pačanský kopec. „Tam sa nám naskytla výborná scenéria, keďže sme tento jav pozorovali z tmavého miesta a podľa mňa bol ešte výraznejší, ako keby som to sledoval z námestia v Rožňave,“ opisuje Jaroslav, ktorý sa vybral na kopec s kamarátom.