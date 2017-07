Margite (47) ostali po chorobe dlhy za byt. Teraz prišla krutá správa: Žiadne splátky, zaplať všetko hneď!

Pani Margita zvládla ťažké detstvo poznačené alkoholom u otca a neskôr zažila to isté trápenie v manželstve. Hoci má niekoľko vážnych zdravotných diagnóz a za sebou už osem operácií, všetko by vedela vydržať.

Začalo to chorobou

No problémy začali neúnosne pribúdať. „Asi pred piatimi rokmi ma kliešť nakazil boreliózou. Zistili mi to, až keď som jedného dňa nemohla vstať z postele. Hneď nato ma začala trápiť reuma a artritída, v dôsledku čoho som 8 mesiacov musela maródovať. Od štátu som vtedy dostávala len 70 eur mesačne,“ hovorí.

Dlhy narástli na 2 400 eur!

„Vtedy sme sa zadlžili na nájomnom, manžel ho jednoducho neplatil, občas nám kúpil potraviny a to bol celý jeho príspevok do domácnosti. To, že neplatil ani nájom, som zistila až neskôr,“ tvrdí ťažko skúšaná žena. Dlh na nájomnom sa vyšplhal až do výšky 2 400 eur. A hoci s bývalým manželom je už takmer rok rozvedená, nedoplatky ostali na jej pleciach. Spláca ich po 50 eur mesačne.

Splátka 50 eur je maximum, čo dokáže zo svojho skropmné platu 400 eur ukrojiť. „V byte bývam so synmi Denisom a Paľkom, ktorý už pracuje ako betonár. Keby jeho nebolo, tak niekedy veru nemáme čo jesť,“ opisuje situáciu pani Gitka.

Pracuje ako upratovačka vo firme, ktorá vyrába jednorazové zdravotnícke pomôcky pre chirurgiu. Do práce chodí na bicykli asi dva kilometre, dvakrát denne. „Priestory treba čistiť a dezinfikovať pred výrobou aj po nej, tak chodíme ráno od piatej do pol desiatej a poobede od tretej do siedmej,“ vysvetľuje.

Kedysi si popri práci dokázala privyrobiť aj šitím či upratovaním bytov, ale dnes už nevládze. Keď preberáme možnosti, ako zaplatiť dlh na nájomnom, potajomky si utiera slzy. „Zvyčajne plačem, len keď ma nikto nevidí,“ ospravedlňuje sa nešťastná žena.

Dôvodom na slzy je oznámenie mestského úradu, že jej nepredĺžia nájomnú zmluvu, keď nezaplatí dlh naraz. Pohrozili jej exekúciou a Gitka sa bojí, aby sa aj so synmi neocitla na ulici. Z biedneho platu nedokáže ušetriť viac. „Zubára aj očného lekára som odložila na neurčito, lebo teraz by som okuliare ani plomby nemala z čoho zaplatiť,“ hovorí s tým, že pre seba nič nepotrebuje.

Skôr myslí na synov, ktorí spia na 20-ročných preležaných matracoch a mladšiemu by sa zišiel počítač. Všetky jej plány však stroskotali. K dlhu za nájom navyše prišiel ďalší úder – nedoplatok 119 eur za kúrenie! „Som zúfalá, prísť o byt by bola v našej situácii tragédia,“ obáva sa najhoršieho.