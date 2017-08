Nečakaná smrť v službe! Pred pár dňami si ešte traja nebohí policajti užívali život

Na D2 pri Lozorne sa v pondelok večer stala nehoda. Policajt diaľničného oddelenia Jozef Štefek po havárii riadil dopravu, keď doňho vpálilo auto. Za volantom sedela Michaela (26), ktorá dokonca býva v rovnakej dedine ako policajt. Jozefa previezli do nemocnice, ale život mu už zachrániť nedokázali. Včera podvečer ho odprevadili na poslednú cestu.

V Sekuliach zavládol smútok, veď Jožka, ako ho volali, všetci poznali ako dobrého a ochotného človeka. Vodičku Michaelu obvinili z usmrtenia. Rovnako smutné a ťažké chvíle čakajú onedlho rodiny dvoch železničných policajtov z Nových Zámkov. Karol Sládiček († 39) a Michal Šulka († 34) šli služobným autom z Nových Zámkov do Štúrova.

Pri Pribete im však pri výjazde z vedľajšej cesty nedala prednosť Viera (40). Narazila do policajného auta, ktoré zrážka odhodila do protismeru pod dodávku. Obaja muži zákona zomreli. Vodička viezla v aute svoju mamu aj dve deti. Jedno sa zranilo ľahšie, ale desaťročná Linda skončila v bratislavskej nemocnici s ťažkými zraneniami.

Minister vnútra Robert Kaliňák nechcel komentovať nehodu, vraj mu to neprísluší, ale pozastavil sa nad obomi smutnými udalosťami. „Toto je jeden z najtragickejších týždňov pre slovenskú políciu v jej mnohoročnej histórii. Takéto chvíle nám pripomínajú, aká je práca mužov zákona riziková. Mnohí si to neuvedomujú. Mali by sme si ich všetkých vážiť za to, že každý deň sa snažia chrániť všetkých občanov Slovenska,“ napísal na sociálnej sieti.

Tragickú nehodu vyšetrujú nitrianski policajti. Ako nám včera povedala ich hovorkyňa Renáta Čuháková, nové informácie a zistenia nemajú. Ani či bola obvinená vodička. Po mužoch, ktorí zomreli v službe, tak ostanú iba ich fotografie vo chvíľach, keď boli šťastní. Žili naplno, ale osud k nim bol mimoriadne krutý. Ich manželky prišli o milovaných mužov, po Michalovi zostali aj dve deti, Emmka (12) a Miško (6).

Obaja muži boli zanietení športovci: Michal hral v rodnej obci futbal, Karol okrem športu miloval adrenalínové zážitky a rybárčenie. Aj po týchto nehodách odborníci upozorňujú, že teplé a slnečné počasie, ktoré u nás panuje, spôsobuje únavu vodičov. Vtedy stačí málo a môže dôjsť k osudnému nešťastiu.