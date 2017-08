Neistá budúcnosť Galandie: Osud termálneho kúpaliska podľa poslanca Gauliedera († 66) spečatila statika

Termálne kúpalisko Galandia otvorili 31. júla 2007. Na to, že niečo nie v poriadku sa prišlo v podstate náhodou, po energetickom audite. Osem rokov po jeho otvorení ho teda museli uzavrieť, pričom monitorovacia doba je 15 rokov. „Ku Galandii máme teraz viacero odborných aj statických posudkov, ktoré konštatujú havarijný stav niektorých častí stavby. Podľa nich je staticky labilná a pre ľudí nie je bezpečná,“ uviedla Zuzana Krišková, vedúca oddelenia rozvoja mesta. Aj z tohto dôvodu nariadil primátor Peter Paška Galandiu 11. decembra 2015 pre verejnosť uzavrieť. Na vážne problémy so statikou ale ešte predtým poukazoval aj nebohý poslanec František Gaulieder.

Chýb a prešľapov viac ako dosť

Najväčším problémom bola oceľová konštrukcia strechy, vážnych aj menej vážnych závad je však viacero. „Hlavnou otázkou je, či sporná konštrukcia sa dá dole celá, alebo sa bude iba repasovať na tých miestach, ktoré sú najkritickejšie. Ďalším problémom je tobogan, na ktorý bol tiež vypísaný havarijný stav. Ten sa musí odstrániť celý a osadenie nového vyjde na 250 až 300-tisíc €. Opraviť sa ale budú musieť aj betónové časti, zle bola prevedená hydroizolácia, pretože presakuje spodná voda a do budovy navyše zateká,“ vyratúva ďalšie nedostatky Z. Krišková, podľa ktorej je asi najväčším problémom, že projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby nekorešponduje so skutočnosťou.

Pohľady na nedostatky sa rôznia

Názory na to, či Galandiu zbúrať a postaviť nanovo, alebo ju opraviť sa rôznia. „Znalecký posudok uvažuje o jej kompletnej rekonštrukcii,“ vraví poslanec Peter Kolek. „Toto si ale nemôžeme dovoliť a ja si výšku financií na to ani nedokážem predstaviť,“ zároveň dodáva Kolek. „Chýb a nedostatkov bolo na Galandii určite veľa, no rozhodne nie je v takom stave aby sa musela zbúrať. Jej uzavretie bolo z môjho pohľadu absolútne predčasné. Obávam sa, že kvôli tomu môže dostať pokutu, alebo budeme musieť vrátiť dotácie,“ netají jeho kolega a zároveň zástupca primátora Zsolt Takáč. „Problémom v súčasnosti je aj zmena noriem zaťaženia, ktoré sa oproti tým pôvodným sprísnili, hoci niektoré nevyhovovali ani normám v tom období. Statik podľa 3D modelu prepočíta komplexnú statiku oceľovej konštrukcie a určí, ktoré sú kritické body. Z nich sa odoberie vzorka a oceľ sa preskúša po materiálno-technickej stránke. Nastala veľmi špecifická situácia, pričom nikto nám nevie presne povedať, ako to máme robiť,“ konštatuje Z. Krišková.

Padajú aj trestné oznámenia

To prvé podal už nebohý poslanec František Gaulieder. „Bolo to za všeobecné ohrozenie, polícia nám však poslala vyrozumenie, že tento skutok bol premlčaný. My ale určite podáme ďalšie trestné oznámenie na škody, ktoré nám tu vznikli. Je to moja povinnosť vyplývajúca z funkcie,“ vysvetlil primátor Galanty Peter Paška. „Ak by sme Galandiu zbúrali a opäť postavili, bola by to investícia vysoko presahujúca 1,2 mil. €. K zbúraniu podľa mojich doterajších informácií zrejme poslanci súhlas nedajú, ale bude sa rekonštruovať po častiach. Znalci nás však upozornili, že v konečnom dôsledku môže byť takáto rekonštrukcia ešte drahšia. Uvidíme k čomu sa napokon dopracujeme, lebo poslanecký zbor zatiaľ odmieta akékoľvek rekonštrukčné práce,“ pridal primátor. Podľa neho, na zastupiteľstve dokonca odzneli slová, že Galandiu treba oprášiť, vyupratovať a opäť otvoriť, čo ale kvôli posudkom znalcov vôbec nepripadá do úvahy.

Peniaze, peniaze, peniaze...

Celkové náklady na výstavbu vodného sveta sa vyšplhali na 8,3 milióna €, z nich asi 4,3 milióna získalo mesto ako nenávratný finančný príspevok z európskych fondov, zvyšok financovala radnica. Podľa našich informácií je verejným tajomstvom, že na stavbe Galandie sa malo obohatiť viacero ľudí. Naznačujú to aj slová prezidenta Stavebnej komory Ivana Pauera: „Oceľové konštrukcie pri tejto stavbe zrejme neboli nové a je možné, že šlo o staršie materiály." O celkových škodách sa teda ešte hovoriť nedá, pôjdu však zrejme do státisícov až miliónov eur. Od koho si ich bude galantská radnica vymáhať? „Mali by sme ich od zhotoviteľa stavby, lenže ten je v súčasnosti v likvidácii a prakticky neexistuje, a tak dostať od nich peniaze nevieme,“ prízvukuje vedúca oddelenia rozvoja mesta. Kedy Galandiu opäť otvoria tak v tejto chvíli povedať nedokáže nikto, lebo na zákazky s vysokou hodnotou musí prebehnúť verejné obstarávanie, ktoré potrvá minimálne po roka. Ďalšou, nemenej dôležitou otázkou bude, odkiaľ zoženie na rekonštrukciu radnica peniaze.