Michal (25), ktorý sa zranil na dovolenke v Grécku: Konečne sa dočkal pomoci!

Prvá dovolenka pri mori sa Michalovi (25) stala takmer osudnou! Po dlhom čase sa však konečne vrátil domov.

Po mladého Slováka vyslali letecký špeciál Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR dnes krátko popoludní. Na zdravotnú starostlivosť pacienta dohliadali počas celého letu lekári Nemocnice sv. Michala.

Let bol bez komplikácií aj vďaka stroju Airbus A319 so špeciálnym medicínskym vybavením. Michala transportovali do nemocnice na Kramároch.

Žilinčan utrpel vážne poranenie krčnej chrbtice v posledný deň dovolenky. S kamarátom Tomášom sa išiel naposledy okúpať. Nešťastie sa stalo v letovisku Katerini Paralia na brehu Egejského mora.

Mladíkovi rodičia sa ihneď vydali za svojim synom, ktorého vo vážnom stave priviezli do nemocnice. Chlapcovi pri vážnej operácii vložili do oblasti krčných stavcov výstuhy, aby mohol samostatne dýchať - stále však za neho dýchajú prístroje.