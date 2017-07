VIDEO Pátrovič z talentovej šou si urobil vlastný festival: Neuveríte, čo rozdával divákom

Koniec školského roka využila hviezda súťažného talentu na to, aby sa pokúsila založiť tradíciu dobrej zábavy a spoznávania sa susedov. „Šlo mi o to, aby sa zabavili všetci, ktorí prídu a aby sa pre deti spravilo niečo na začiatok prázdnin. A navyše, aby sme sa spoznali susedia, ktorí na sídlisku a v jeho okolí žijú,“ prezradil Jozef Pátrovič (76) hlavnú myšlienku celej akcie, na ktorej sa podľa jeho slov počas večera vystriedalo asi 150 ľudí, ktorí prišli aj autami z bližšieho či vzdialenejšieho okolia. „Posedeli sme, poopekali, popili, niektorí dospelí si i zatancovali, porozprávali sa a deti sa zahrali, takže nálada bola naozaj dobrá,“ netajil úspech celej akcie jej hlavný organizátor. Jozef Pátrovič , ktorý na ňu pre účastníkov zo svojich financií zakúpil nielen špekáčiky, ale i pivá, nealko nápoje, banány či kávu. Poniektoré zo susediek zase napiekli koláče.

Spev ako správna zábava

Niekoľkonásobný účastník talentovej šou sa netají, že spev má rád, často si spieva a podľa jeho slov je jeho prednes veľmi dobrý. Vnímajú to tak ale i tí, ktorí, ktorým dokazuje svoje umenie? „Spevom by som to rozhodne nenazývala, ale poteší ma, keď aj takto dokáže vytvoriť dobrú náladu na akcii, ako je napríklad táto. Pesničky vyberá dobré, no v jeho podaní sú ešte zaujímavejšie,“ opísala s úsmevom svoje pocity Libuša (40). Podobný názor zastávala aj ďalšia účastníčka juliálesu. „Musím povedať, že atmosféra je to výborná. Deti sa ponaháňajú a ľudia pozabávajú. Mne sa jeho produkcia páči, hoci je tak trochu zvláštna. Keby mu nepomáhali CD nosiče tak by to asi bolo horšie. Zrejme tak, ako v televízii. No čo už, každý spievame nejako, a na takúto akciu to stačí,“ skonštatovala Eva (65). Na juliáles a na vystúpenie Jozefa Pátroviča sa prišli pozrieť aj manželia Chudí z neďalekých Necpal. „Prišiel som najmä na jeho spev. V kostole vraj spieva veľmi pekne, ale takto je to veru nič moc,“ priznal Jozef. Boli sme zvedaví, čo sa tu bude diať, a tak sme došli. Prirodzene, chceli sme ho počuť spievať aj naživo. Myšlienka zorganizovať takéto niečo je ale dobrá. Tak, ako spieva on sa hodí práve na takéto niečo,“ doplnila jeho manželka Anna. A veruže prítomní Jozefovi Pátrovičovi po každej pesničke i zatlieskali.

Odmieta vystúpenia

Azda niet na Slovensku človeka, ktorý v televízii pozeral talentovú súťaž a meno Jozef Pátrovič mu nejakým spôsobom nezostal v pamäti. Zaujímavé je, že hoci si z neho mnohí robili srandu, bol to práve Jaro Slávik, ktorý mu dohadzoval rozličné vystúpenia. „Chodím ešte spievať, už ma to ale až tak nebaví. Mám totiž svoje roky a presuny po republike mi dávajú dosť zabrať. Najbližšie mám ísť otvoriť penzión pri Prievidzi, no to bude asi na dlhšie všetko. I Jarovi Slávikovi už musím odmietať vystúpenia, lebo je toho na mňa v mojom veku už veľa a bývam z toho celého unavený,“ netají Pátrovič.

Ešte ho možno uvidíme

Nás však zaujímalo aj to, či sa ešte na nejakej talentovej súťaži predsa len neobjaví. „Na mojej poslednej účasti v Talente v roku 2012 by som tých 100-tisíc bol vyhral, lenže pustili mi zle hudbu, mal som spievať Con te partiro od Andreu Bocelliho, ktorú som takmer nepočul a ľudia si mysleli, že neviem spievať. Vyhral to teda Jožko Pavlusík. S týmto však organizátori asi nerátali, lebo si mysleli, že to vyhrám ja. Žiaľ, stalo sa to, čo sa stalo. Napriek tomu som mu k úspechu zablahoželal,“ priznal s trpkosťou v hlase spievajúci „talent“, ktorý zároveň s úsmevom dodal: „Ak sa dožijem, tak možno o štyri roky, keď budem mať 80 rokov, to ešte raz skúsim.“ Nuž nechajme sa prekvapiť...