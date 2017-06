Pravý motoristický adrenalín? Jazda na 100-ročnom veteráne!

„Toto autíčko je ešte poctivá ručná práca. Jedno z posledných pred zavedením sériovej výroby. Je to môj splnený sen, túžil som po predvojnovom aute,“ pochválil sa Tomáš Kašpar (65), pôvodom Čech z Prahy, ktorý odišiel do Nemecka pred štyridsiatimi rokmi. O aute sa dozvedel úplnou náhodou na internete. Ford T ponúkal americký reštaurátor, ktorý kúpil stroj doslova v katastrofálnom stave pre svojho kamaráta zberateľa. Keď mu ho zrenovoval, autíčko sa mu nepáčilo. „Auto som kúpil bez toho, aby som ho videl na vlastné oči. S napätím som čakal, čo bude, keď otvoria lodný kontainer. Našťastie to bolo príjemné prekvapenie,“ hovorí Tomáš Kašpar. Ako priznal, za veterána dal 35 tisíc dolárov. Po ďalších úpravách, ktoré na tom urobil, je teraz jeho hodnota dvojnásobná. „Nie je však na predaj, je to naše rodinné striebro,“ vyhlásil zberateľ.

Netají, že sadnúť za volant autíčka Ford T znamenalo pol roka tréningu. Tri pedále na podlahe majú totiž inú funkciu, ako dnešné autá. Ľavým pedálom radí prvú a druhú rýchlosť, prostredný pedál je spiatočka a pravý brzda. Rýchlosť pridáva ručne pákami pod volantom, jedna je na plyn a druhá na predstih. Maximálna rýchlosť je 70 kilometrov za hodinu, jazdí však maximálne šesťdesiatkou. Spotreba benzínu záleží napríklad aj od počasia, priemerne je to asi 15 litrov na 100 kilometrov. „Jazdiť na takomto aute, to je ten pravý motoristický adrenalín. Je to nádhera. Keď sa niečo pokazí, dá sa to veľmi jednoducho opraviť,“ rozplýva sa pán Tomáš.

Fanúšikovia historických automobilov mohli vidieť aj desiatky ďalších skvostov. Napríklad legendárny americký Oldsmobile z roku 1904, ktorý má namiesto volantu ručnú páku, nablýskaný modro-biely Cadillac V 16 z roku 1930 či úchvatný anglický športiak MG A z roku 1955.