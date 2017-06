Posledné FOTO Františka Gauliedera: Vošiel na koľaje omámený?

Polícia stále nevie, kde sa Gaulieder pohyboval posledných 11 hodín pred smrťou. Navyše predbežná pitva odhalila v tele nebohého poslanca omamnú látku. Záhadná smrť exposlanca Gauliedera: Jeho syn má v tragédii jasno!

„Kompromitujúce“ foto exposlanca Gauliedera ako dôvod samovraždy? Vieme, čo na nich bolo! Galantský primátor Peter Paška, ktorému bol Gaulieder najväčší oponent a protivník, napriek tomu naďalej tvrdí, že išlo o samovraždu. „Podľa mňa bol ten človek dosť nešťastný a takýmto zúfalým činom sa snažil vyriešiť svoje problémy. Hoci cítim s jeho rodinou, nechápem, čo všetko v poslednom čase stvárajú,“ skonštatoval rázne primátor, ktorého nebohý poslanec bude zrejme ešte dlho prenasledovať. „Nechcem sa k tomu vyjadrovať. Dúfam, že ho všetci čím skôr nechajú odpočívať v pokoji,“ uzavrel debatu. Bezpečnostný analytik šokuje: Samovražda ani omylom, Gauliedera určite zavraždili! Každý si myslí niečo iné Zistenia polície o omamnej látke prekvapili aj Gauliederových poslaneckých kolegov. „Mám zvláštny pocit. Od nástupu súčasného primátora do funkcie dochádzalo skutočne k tomu všetkému, na čo nebohý Gaulieder poukazoval. Aj preto už nepochybujem, že nespáchal samovraždu, ale že mu na druhý svet niekto pomohol. Verejnosť by sa mala dozvedieť, ako sa to stalo a kto je za jeho smrť zodpovedný,“ hovorí poslanec Peter Kolek. Nebohý poslanec Gaulieder: Primátora Galanty bude ešte dlho mátať!

Jeho kolega Zsolt Takáč, ktorý je zároveň zástupcom primátora, má opačný názor. „Som presvedčený, že Gauliederova smrť bola dobre premyslená samovražda, lebo on bol dokonalý konšpirátor. Prirodzene, i ja chcem, aby sa to celé riadne vyšetrilo. Nielen jeho smrť, ale aj to, kto vyhotovil fotky, ktoré sa objavili na radnici a mali nebohého škandalizovať. Som presvedčený, že prsty v tom majú ľudia z jeho prostredia, lebo aj medzi nimi boli takí, ktorí ho nemali radi,“ vyhlásil poslanec.

Samovraždu kategoricky odmieta aj Gauliederova manželka Zuzana.

Svedectvo rušňovodiča

Františka Gauliedera zrazil vlak v noci z 24. na 25. marca pri Trnovci nad Váhom v okrese Šaľa. Polícia to vyšetruje ako usmrtenie a obmedzovanie osobnej slobody.

Podľa rušňovodiča stál poslanec pri zrážke bokom k vlaku. V blízkych kríkoch počul rušňovodič po zrážke šuchot. Takisto vypovedal, že pred lokomotívu vstúpil nebohý s rukami zdvihnutými do tvaru V. „Žiaľ, to sa nedá nijako overiť, lebo to videl len on. Vyšetrovateľovi sa ale nepodarilo zdokumentovať posledných približne 11 hodín života Františka Gauliedera,“ povedal právny zástupca rodiny nebohého poslanca Ján Foltán.

Omamnú látku skúmajú

Presné výsledky pitvy ešte nie sú, ale tie predbežné ukazujú, že Gaulieder mal v tele zatiaľ neznámu omamnú látku. „Práve tá mohla mať významný vplyv na jeho správanie. Zatiaľ ešte nie je jasné, akým spôsobom, kedy a v akom množstve sa do jeho tela mohla dostať,“ informoval Foltán. O akú látku šlo, nechcel špecifikovať, pretože ešte nie je spravený jej rozbor.

„Zachytili ho obecné kamery, no z nich je zrejmé, že vtedy nebol pod vplyvom žiadnych látok. Pohyboval sa normálne a konal premyslene, no ak by bol pod vplyvom látky, ktorú mu našli pri pitve v moči, bol by jeho pohyb nekoordinovaný,“ myslí si Foltán.