ŠOKUJÚCI POHĽAD Vychudnutá, hladná, vydesená: Tak vyzerala babka Irena po 2 týždňoch v hororovom domove v Krajnom

Evinu starú mamu dala do Adonisu pred mesiacom jej dcéra. „Hneď ako sme sa dozvedeli, že je v Krajnom, chceli sme ju navštíviť. Otcova sestra však povedala, že v prvých dvoch týždňoch sa návštevy príbuzných neodporúčajú. Vraj aby sa klienti aklimatizovali. Keď môj otec telefonoval do Adonisu, povedali mu to isté,“ spomína Eva. Približne po dvoch týždňoch sa Evini rodičia vybrali na prvú návštevu.

Otrasný život dôchodcov v domove v Krajnom: Prečo ich trápenie nezistila lekárka?

ŠOK: Dedka Heriberta (79) chceli OTRÁVIŤ! Čo sa to deje v domove pre seniorov v Krajnom?

ŠKANDÁL v domove pre seniorov v Krajnom na Myjave: Od deduška Heriberta vydrankali 85-tisíc eur

„Babička bola vyhladovaná, dehydrovaná. Keďže veľmi schudla, zubná protéza jej bola veľmi veľká, a preto zostala bez ,zubov‘. V zariadení ju však stravovali klasickým spôsobom. Rodičom rozprávala o tom, ako v prázdnych ústach vycuciava aspoň šťavu z rezňa. Minerálku, ktorú jej naši priniesli, doslova hltala. Moji rodičia sa z tejto návštevy zrútili,“ tvrdí Eva.

Babičkini najbližší ihneď začali hľadať nové zariadenie, čo sa o niekoľko dní aj podarilo. V Adonise sa vraj čudovali, že taký rýchly odchod ešte nemali. Eva opísala aj svoje dojmy, keď spolu s rodičmi prišla po babičku.

Obrovský šok pre dôchodcov na Slovensku: Kruto zaplatili za to, že im štát zvýšil penziu!

Slováci, nedajte sa počas maródky šikanovať kontrolami! Takto sa vyhnete mastnej pokute

Vydieranie a zastrašovanie? Volkswagen voči štrajkujúcim pritvrdil, TOTO rozoslal všetkým zamestnancom

„Všade bol neuveriteľný zápach moču, mŕtve muchy, špina po chodbách. Jedna skrinka v izbe, druhá na chodbe. Najväčší šok prišiel, keď som zbadala babičku. V prvom momente som ju ani nespoznala. Vychudnutá na kosť, prázdny pohľad. Pýtala som sa, či niečo jedla. Na desiatu mali pomaranč. Keďže nemala zuby, aspoň perami vycuciavala šťavu. Bola hladná, smädná, vysilená, unavená,“ pokračuje rozhorčená vnučka klientky.

„Keď už starí ľudia musia skončiť v takomto zariadení, mali by tam dožiť dôstojne. Kde je ľudská dôstojnosť v Adonise?“ pýta sa nahnevane. Dnes vie, že zobratie babky jej asi zachránilo život.

Úrady mu dali robotu len na víkend a vyhodili ho z evidencie: Pán premiér, takto znižujete nezamestnanosť?

Práca za 430 eur? „Fabriky dobre vedia, že inú šancu tu ľudia nemajú,“ vravia obyvatelia chudobných regiónov

„Myslím si, že keby sme ju tam nechali, tak ju už nemáme. Keď sme jej povedali, že sme ju prišli zobrať niekam, kde je lepšie, rozplakala sa ako dieťa a ďakovala, že ju odtiaľ berieme. Čo však ostatní, ktorí tam musia stráviť posledné roky života?“ pýta sa Eva. O stanovisko k závažným tvrdeniam ľudí z prostredia Adonisu sme opäť požiadali jeho zástupcov. Do uzávierky sme odpoveď nedostali.

Prečo má Slovák za rovnakú prácu nižší plat ako Nemec? Toto vysvetlenie vám dvihne tlak!

Najhoršia pravda o našich platoch: Viete, koľko Slovák drie na to, aby zarobil ako Švajčiar za jediný deň?