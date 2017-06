Hororový domov seniorov v Krajnom, kde otrávili dedka Heriberta (79): Ostanete v šoku, čo tam robili s bezbrannými starkými!

Denníku Plus JEDEN DEŇ sa ozývajú ľudia, ktorí poznajú situáciu v Adonise. Tvrdia, že „luxusný“ starobinec, ktorému Heribert Lederer venoval 85-tisíc eur a napriek tomu platil za pobyt ďalších 800 eur mesačne, ani len zďaleka nepripomína zariadenie pre pokojnú jeseň života.

Podľa nášho zdroja je najviac sťažností na opatrovateľov. „Klientov tam nechávajú mesiace ležať v posteliach len preto, že sa im ich nechce dávať do vozíkov. Tých, čo len ležia, vôbec nepolohujú. Argument, prečo tak nerobia? Veď majú antidekubitné matrace a to podľa nich stačí,“ tvrdí náš zdroj. Jeho meno aj písomnú výpoveď máme v redakcii k dispozícii.

Kedy pôjdete do dôchodku? Takto to jednoducho zistíte

Necitliví a bez vzdelania

Problémom má byť aj podávanie liekov, ktoré údajne robí aj opatrovateľka s mesačným kurzom bez zdravotníckeho vzdelania. „Klienti sa veľakrát sťažovali, že dostali iné lieky, ako užívajú. Rodine istej seniorky, ktorá skončila v nemocnici, lekári potvrdili, že nebrala lieky, ktoré mala brať,“ pokračuje náš zdroj.

EXKLUZÍVNE Syn mŕtvych dôchodcov z Okoča prehovoril: "Musel ich zabiť niekto, koho poznali!"

Doslova hrôza má byť s prebaľovaním starkých. Niektorých vraj prebalia ráno a ak dopoludnia urobia veľkú potrebu, zostanú tak až do večera. „Jedna z klientiek, ktorá od raňajok prespí až do poobedia v jedálni na stoličke, má plienku pravidelne naloženú až po kolená a nikto si ju nevšíma. Jeden zo seniorov sa posťažoval riaditeľke, že si takto nepredstavoval dožiť starobu, aby bol stále vo vlastných výkaloch. Ležiaci klienti sú pravidelne neprebalení, precikaní, prekakaní a prosia o prebalenie,“ dodáva náš zdroj. Vzápätí upozorňuje na ďalší šokujúci prípad: „Aj ďalší senior je pravidelne neprebalený. Je to diabetik, má odrezanú nohu, hygiena na zaplakanie. Keď bol na chirurgii na kontrole s dekubitom, doktor sa ho pýtal, ako je to na tom s hygienou. Starký sa priznal, že ho už dva týždne nekúpali.“ Podľa nášho zdroja, plakal, že ho ponižujú, sťažoval sa na arogantné správanie, ale údajne žiadna náprava.

O nič lepšie to vraj nie je ani so stravovaním, zvlášť pre diabetikov. „Seniorka diabetička sa pravidelne sťažovala, že nedostala druhú večeru. Diabetici musia mať pravidelne stravu, inak im hrozí hypoglykemický šok a strata vedomia. Stará pani už bola v bezvedomí, preto si na to dáva veľký pozor. Keď jej nedávali druhú večeru, chodila si pýtať do kuchyne suchý chlieb, ktorý si odkladala na izbe do stolíka na večer, keby jej zasa zabudli dať večeru,“ šokuje ďalší svedok zo zariadenia, ktorého výpoveď máme takisto zdokumentovanú.

KOMENTÁR Alojza Hlinu: Kotleba je už rok v parlamente, ale dôchodcov stále bijú

Sťažnosti sú aj na správanie niektorých opatrovateľov. Niektorí vraj bezbranným seniorom dokonca vulgárne nadávajú.

Majiteľ zatiaľ mlčí

O stanovisko k závažným tvrdeniam z prostredia Adonisu sme požiadali Ladislava Púčeka, ktorého zamestnanci označili za majiteľa. Do uzávierky nám napriek upozorneniu neodpovedal. Riaditeľka Adonisu Petra Juríková je momentálne na zahraničnej dovolenke.



Boli ste dlho nezamestnaný? Pozrite sa, ako to ovplyvní váš dôchodok

Kauza bývalého profesora hudby

November 2016: Heribert Lederer z Bratislavy sa zrútil a skončil na psychiatrii, a potom na internom oddelení. December 2016: Z nemocnice ho poslali na doliečenie do zariadenia Adonis, kam prišiel 3 dni pred Vianocami. Január 2017: Pán Heribert daroval Adonisu 10-tisíc eur a podpísal závet, že svoj majetok po smrti venuje taktiež Adonisu. Február 2017: Adonisu venoval vyše 75-tisíc eur z predaja bytu v Bratislave. 14. jún 2017: Starčeka „uniesla“ pani Amália (44), kuchárka a neskôr prevádzkarka v Adonise. Podľa nej ju požiadal o pomoc s tým, že má zdravotné problémy. Starček nakoniec skončil na internom oddelení v nemocnici v Novom Meste nad Váhom. 23. jún 2017: Polícia pre Plus JEDEN DEŇ potvrdila, že pánovi Heribertovi neznáma osoba podávala niekoľko týždňov zdraviu škodlivú látku. V dôsledku podávania tejto látky sa mu mal zhoršiť zdravotný stav, a to až do takej miery, že mu začali zlyhávať obličky.