Unikátne puzzle: Tipnite si, ako dlho ich autorka skladala!

Pred piatimi rokmi tlieskal svet rekordu Amande Warringtonovej z anglického Bristolu, ktorá obrázok z 24-tisíc kúskov puzzle poskladala za 17 mesiacov. Sympatickej žene z Pribety to trvalo podstatne kratší čas, necelých 7 mesiacov! „Skladaniu puzzle sa venujem už približne 20 rokov a na vtedajšom rekorde som robila od začiatku augusta do polovice februára,“ zaspomínala si Erika na svoj prvý rekord.

Teraz sa môže popýšiť ďalším unikátom. Zložila puzzle, ktoré malo 33 600 dielikov. „Skladala som ich deväť mesiacov. Začala som 25. novembra 2015 na Katarínu a skončila som 25. augusta nasledujúceho roku,“ vraví slovenská kráľovná puzzle. Zložiť také množstvo malých farebných dielikov nie je podľa Eriky až také zložité, najťažšie je zorientovať sa v odtieňoch jednotlivých farieb.

„Tých 33 600 kusov bolo uložených v desiatich vreckách, takže to bolo, akoby som skladala puzzle po 3 360 kusoch,“ vysvetľuje E. Pinkeová. Ak by sa jej aj podarilo zložiť puzzle s viac ako 40-tisíc dielikmi, opäť by nebola prvou na svete. „Už sa to podarilo nejakej 21-ročnej mladej žene, ktorá to zložila krátko po tom, ako ich vydali."

„Na toto si už netrúfam, lebo to mám ako relax, a nie ako naháňanie rekordov. Hoci...“ nechala myšlienku ďalšieho rekordu naša kráľovná puzzle predsa len otvorenú. Erika si ráta, koľko obrázkov už zložila. „Zatiaľ ich bolo 93 so 170 633 dielikmi. Pri zháňaní a kupovaní puzzle, jeden veľký obraz vyjde aj na 250 eur," dodala. Pomáha jej dcéra Erika s priateľom, ktorí žijú vo Švajčiarsku a maminu záľubu podporujú.