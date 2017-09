Letecká nehoda v Prievidzi - Vieme, prečo vyhasol život Mira (†31)!

,,Podľa doterajších zistení sa lietadlo malo dostať do prudkého stúpania, v dôsledku čoho mala lietadlu poklesnúť rýchlosť," píše sa na portáli tvnoviny.sk

V lietadle typu Z-37C3 sa v čase tragédie nachádzali okrem Miroslava ešte ďalšie dve osoby. Janka (23) pri páde utrpela vážne zranenia a bola leteckou záchrankou prevezená do nemocnice v Banskej Bystrici. 34-ročný Michal vyviazol z nehody so šťastím a len s ľahkými poraneniami. Následne bol prevezený sanitkou do bojnickej nemocnice.

Zatiaľ je neznáme, či sa príčinou tragédie stalo zlyhanie ľudského faktoru alebo technická dysfunkcia stroja.

Polícia zároveň vyzýva svedkov, aby vyšetrovateľom poskytli prípadne zachytené zábery pádu lietadla.