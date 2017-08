VIDEO Posledná rozlúčka s policajtom Jozefom (†48), ktorého zrazila mladá vodička: Slzám sa neubránili ani silní chlapi!

Stovky ľudí, kamarátov a známych sa prišli rozlúčiť s Jozefom, po ktorom zostala v srdciach všetkých obrovská diera. Všetci ho totiž poznali ako vynikajúceho človeka, manžela, otca a v neposlednom rade čestného policajta.

„Bol to veľký človek, všetkým nám bude chýbať,“ povedal nám tesne pred pohrebom jeho kolega, ktorý si neželal byť menovaný. Kolegovia sa s ním rozlúčili vo veľkom štýle, nechýbal ani hudobný policajný zbor a salvy ako posledná pocta zosnulému kolegovi.

Rozlúčky sa zúčastnil aj minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý predniesol na pohrebe aj pár slov.

„Jozef Štefek tragicky zahynul pri výkone služby. Aj to je dôkazom toho, aká je práca policajtov náročná. Tento týždeň ná opustili traja mladí kolegovia. Je to najtragickejší týždeň v histórií slovenskej polície,“ povedal Kaliňák.

„Jozef bol aj výborným policajtom. Do všetkého, čo robil, sa vložil celý. Takého zamestnanca by chcel mať každý nadriadený vo svojom tíme,“ dodal minister s tým, že tak ako bol Jozef oporou v policajnom zbore, tak bude ministerstvo oporou jeho rodine.

Nechýbal ani krajský riaditeľ policajného zboru v Bratislave Csaba Faragó. Emotívny obrad sprevádzal plač Jozefovej manželky, ktorej bola rodina veľkou oporou. Jeho syn sa rovnako neubránil slzám.

A hoci sú policajti silní chlapi, oči plné sĺz nedokázali zakryť ani oni. „Každý sa pýta prečo. Prečo nás musel opustil teraz a prečo takto. No myslime na to, že to bol policajt, ktorý si zachoval čestnosť a dobrotu v každej situácií. Takú spomienku si uchovajme,“ zneli slová kňaza.

Pri presune na cintorín sa ozýval nárek a vzlyky. Jozefovu manželku museli podopierať príbuzní. Posledná rozlúčka s Jožkom, ako ho kamaráti a kolegovia volali, trvala vyše hodiny, na cintoríne zaznela aj slovenská hymna.

Polícia myslela na všetko a počas pohrebu rozdávali minerálky. Pre každý prípad bola zabezpečená bola aj záchranná služba. Minister Kaliňák po kondolencii odišiel, rovnako aj väčšina policajného zboru.