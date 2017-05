VIDEO Unikátne útočisko zvierat neďaleko Bratislavy: Osudy niektorých sú neuveriteľne kruté!

Založenie záchrannej stanice pre zvieratá sa však tiež nerodilo ľahko. V parku, kde má každé jedno zvieratko za sebou krutý osud, sme sa boli pozrieť aj my.

Ako vznikla myšlienka založiť záchrannú stanicu, kde majú, nebojme sa povedať týrané zvieratá, konečne všetko čo potrebujú? Sprievodkyňu nám robila samotná spoluzakladateľka Malkia Parku Klaudia Kollár.

"Chcela som zachrániť jednu levicu. Volá sa Malkia a práve ona tu ešte nie je, ale čoskoro príde," teší sa žena plná energie. "Potom som však spoznala ďalšie zvieratá, tigre, levy, leopardy, ale aj medvede či zebry, ktoré bolo treba uchrániť pred osudom v cirkusoch," rozpráva Klaudia.

Ako nám prezradila, práve to je jej prvotným cieľom. Zachrániť zvieratá z cirkusov a tiež súkromných chovov. "Súkromníci si totiž zo zvierat robia akúsi fabriku na mláďatá, ktoré potom predávajú práve do cirkusov," do hlasu oduševnenej ženy sa vkráda hnev.

"Tam zvieratá majú iba minimálne miesto, čo je logické, keď ich musia prevážať. Súkromníci sa zas nepohodlných zvierat potrebujú zbaviť. A najviac ma šokuje, že ak chcete to zvieratko zachrániť, ešte ho musíte dotyčnému aj zaplatiť," dodáva pani Kollár.

Žiadna láska, iba kruté podmienky…

Veľmi krutý osud postihol snežnú leopardicu Himu, ktorá je u nás na Slovensku jediná. "Jej cesta k nám začala v ďalekom Švajčiarsku. Tam žila doslova a dopísmena v pivničných priestoroch, a to u súkromného chovateľa," prezradil nám ošetrovateľ Tomáš. Hima oslávila 2. mája 13. narodeniny, tu na Slovensku. "Predtým však cestovala stovky kilometrov zo Švajčiarska do rakúskej ZOO, kde ju však mali iba na rozmnožovanie. Keď dostali čo chceli, teda mláďatká, Himu zavreli do klietky, ktorá bola veľká asi iba ako desatina jej terajšieho priestoru," dodal Tomáš. Ako nám na Himu prezradil, v zime je hyperaktívna, keďže studené prostredie je pre ňu prirodzené.

Genetika či opäť bezohľadnosť?

Zastavili sme sa pri ohromnom výbehu mladej, polročnej tigrice Soraye, ktorá má poškodené zadné nohy. Do Malkia parku prišla Soraya zo ZOO! "Jej defekt je zrejme spôsobený nedostatočným priestorom, v ktorom bola zatvorená. Ale môže to byť aj genetika," hovorí Klaudia. Ako dodala, keď ich totiž v cirkusoch či súkromných chovoch nechajú páriť sa medzi sebou, genetická výbava mláďat potom môže byť slabšia. Tak či onak, za jej ťažký osud môže opäť človek.

20 rokov na kolobežke!

"Naše medvedíky sme zachránili z cirkusu, kde 20 neuveriteľných rokov robili predstavenie na kolobežkách," vkráda sa do hlasu Klaudie hnev. "Navyše mali stiesnené a nevyhovujúce priestory, aj preto sa stále točia okolo vlastnej osi v malom kruhu," dodáva. Vysvetlila nám, že to je už vžité chovanie sa, ktoré si medvede za tie roky osvojili. Aspoň trocha nás potešilo, keď sme zbadali, že jeden z nich po strašnom chodení okolo vlastnej osi nakoniec hodil svoje mohutné telo do jazierka, ktoré tam majú vytvorené. Ako sme sa dozvedeli, tohto srdcedrásajúceho zvyku sa už asi nezbavia, v každom prípade sa konečne majú lepšie.

Sirota Luigi

Je to dvojročné mláďatko Gibona Bielorukého, ktoré bezohľadne odobrali od mamy. "To urobil súkromný chovateľ, ktorý sa tak ľahostajne zachoval k tejto malej opičke," hovorí adoptívna mama a ošetrovateľka Gabika. "Nemal ani rôčik! A to by mal byť pri svojej mame až do dovŕšenia 8. roku života," vysvetlila nám. "Veľa ľudí si myslí, že chovať doma opičku ako maznáčika je v poriadku. To však nie je pravda! Majú žiť vo voľnej prírode," uzavrela Gabika.