Bezbranného dedka v starobinci ošklbali o 85-tisíc eur. Takto sa k nim môže dostať

Prípadu sa chytila piešťanská advokátka Katarína Kostolanská, ktorá zastupuje bezbranného dôchodcu. „V utorok som proti Adonisu podala žalobu o zaplatenie sumy, o ktorú bol pán Lederer pripravený. Spolu je to 85 245,19 eura. V žalobe sa súd musí zaoberať aj neplatnosťou darovacích zmlúv,“ hovorí advokátka. Ako Kostolanská spresnila, požiadala súd, aby prizval znalca z odboru psychiatrie, ktorý prešetrí zdravotnú dokumentáciu, ako aj zdravotný stav seniora a vyhodnotí, či v čase uzatvárania darovacích zmlúv bol spôsobilý urobiť tento právny úkon.

„Ak by tak nebolo, je to neplatné a musia mu vrátiť peniaze, ktoré daroval,“ uviedla advokátka Kostolanská. Ako ešte doplnila, podľa zdravotnej dokumentácie pána Heriberta predtým liečili na psychiatrii a neskôr na internom oddelení v Bratislave. „Do Krajného ho preložili 21. decembra na doliečenie, čo je tiež záhadné, prečo práve tam, keď v Bratislave a okolí je dostatočné množstvo domov pre seniorov,“ zamyslela sa piešťanská advokátka.

V súvislosti so žalobou o vrátenie peňazí sme oslovili aj zástupcov Adonisu. Ani tentoraz na naše otázky nereagovali. Heribert Lederer daroval Adonisu v januári 2017 prvých 10-tisíc eur a vo februári ďalších vyše 75-tisíc eur. Získal ich z predaja svojho bratislavského bytu. Napriek tomu, že zariadeniu daroval značnú časť peňazí, Adonisu ešte platil 800 eur mesačne.

Starého profesora priviezla do Piešťan za advokátkou pani Amália (44), ktorá bola v Adonise kuchárkou a neskôr prevádzkarkou. Podľa nej ju senior požiadal o pomoc s tým, že má zdravotné problémy. Pani Amália tvrdí, že starého muža jej prišlo ľúto, a preto mu začala pomáhať. V stredu 14. júna seniora „uniesla“ z Adonisu a zaviezla do nemocnice v Piešťanoch.

Odtiaľ putoval do zariadenia Domicile v Papradi pri Starej Turej, kde nebol ani 24 hodín. Keď sa mu zhoršil zdravotný stav, záchranka ho previezla na vyšetrenie do Trenčína a potom na interné oddelenie v nemocnici v Novom Meste nad Váhom. Prípadom sa zaoberajú kriminalisti. Podľa polície zatiaľ nezistený páchateľ mal starkému od apríla do 14. júna podávať zdraviu škodlivú látku.

„V dôsledku podávania tejto látky sa mal klientovi domova zhoršiť zdravotný stav, a to až do takej miery, že mu začal zlyhávať dôležitý orgán, konkrétne obličky,“ spresnila policajná hovorkyňa Elena Antalová. Do kauzy sa vložilo aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré žiada prešetriť situáciu v Adonise.