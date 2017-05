Okradnutá starenka: Podvodníci ju dostali na peniaze na barlu

Dôchodkyňu oslovil v utorok krátko pred obedom muž, ktorý jej zabúchal na bránu a povedal, že jej priniesol 100 eur na kúpu barly. „Bola som akurát na záhrade sadiť rajčiny, keď počujem buchot. Šla som teda tam a on mi povedal, že mi nesie peniaze na barle," vysvetľuje babka. "Hovorím mu, že som nikdy nedostala na ňu nič a ani peniaze nepotrebujem, no bol veľmi neodbytný. Vraj má ale len 200 eur, takže potrebuje stovku vydať,“ vrátila sa na začiatok svojej nočnej mory pani Irena.

Čítajte viac Nepoučiteľní dôchodcovia: Ďalšia oklamaná starenka

Keď sa už nedokázala muža zbaviť, vpustila ho do dvora, že mu tie peniaze dá. A to bola osudná chyba. „Odrazu stál v izbe za mnou. Nepovedal ani nerobil nič, a tak sme vyšli von. Vtedy vystúpila z auta blondína a začala sa so mnou baviť, pričom on mi povedal, že potrebuje ísť na WC,“ dodáva smutne babka.

Vzali jej všetky úspory

A práve to neznámy muž využil. Šiel do spálne kde predtým dôchodkyňu videl spod koberca brať obálku s peniazmi, a vzal jej nielen 1 000 eur, ale i dve vkladné knižky. Obaja aj so ženou potom rýchle odišli preč.

Zanechali po sebe zrútenú babku. „Ťažko som si peniaze našporila a teraz ma o ne nejakí gauneri pripravili,“ horekovala Irena, ktorá tak prišla o svoje celoživotné úspory.

To, že ju neznáma dvojica pripravila o peniaze, nahlásila na políciu starostka obce. Za ňou nešťastná babička utekala ihneď ako zistila, že ju okradli. „Vo veci bolo začaté trestné stíhanie za zločin krádeže,“ uviedla Renáta Čuháková, nitrianska krajská policajná hovorkyňa.

Pozor na nočné telefonáty

Polícia upozorňuje najmä starších ľudí, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, lebo môže ísť o zlodejov a podvodníkov.

V súčasnom období polícia zaznamenáva prípady, kedy páchatelia volajú starším osobám na pevnú linku alebo mobil a predstavujú sa ako ich vnuk, brat, vnučka, syn a podobne. Žiadajú požičať peniaze na rôzne účely, napr. kúpa auta, nehnuteľnosti, či vyplatenie dlhu, pričom ich ubezpečujú, že peniaze v krátkom čase vrátia.

Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či naozaj volá jeho skutočný príbuzný alebo známy. Ak senior nemá doma peniaze, sú mu ochotní poslať aj taxík, aby išiel vybrať peniaze do banky. Potom povedia, že kvôli zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre peniaze a posielajú kolegu, asistentku alebo inú osobu.

Polícia preto odporúča seniorom, aby si vždy overili, či naozaj volá ich skutočný príbuzný a aby peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď tvrdia, že ich za nimi posiela ich príbuzný, či známy.

Overte si volania od vnukov

Polícia tiež upozorňuje, že páchatelia oslovujú seniorov aj pod inými vymyslenými zámienkami za účelom podvodne od nich vylákať peniaze, alebo ich okradnúť o ich celoživotné úspory.

K tým najznámejším patrí to, že páchatelia vystupujú ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, rôznych sociálnych úradov, či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne.

Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a pýtajú peniaze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu a leží v nemocnici v kritickom stave.

Predstavujú sa ako predávajúci a na ponúkaný tovar (napr. vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky) ponúkajú výrazné zľavy alebo darčeky zadarmo.

Polícia upozorňuje, že v mnohých prípadoch môže ísť o podvodníkov, ktorí cielene oslovujú seniorov, snažia sa získať ich dôveru, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť o nemalé finančné prostriedky, šperky alebo iné cennosti. „Polícia preto odporúča, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a nevyberali pred nimi peniaze, ktoré majú odložené doma, nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako odlákať ich pozornosť a v nestráženej chvíli ich okradnúť o celoživotné úspory,“ dodala Renáta Čuháková, nitrianska krajská policajná hovorkyňa.