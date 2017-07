Zúrivý útok psa na 2-ročné dievčatko: Dominika takmer prišla o hlavu!

Dievčatko musel vrtuľník napokon previesť do detskej nemocnice v Bratislave. Nešťastie sa stalo v pondelok okolo pol šiestej večer. Dievčatko sa hralo na záhradnom dvore, kde bol o plot uviazaný aj pes stafordšírsky teriér.

„Pokiaľ viem, tak bol u nich na návšteve niekto, kto prišiel aj s tým psom. Čo sa tam stalo neviem, len som videl ako prišla sanitka a potom policajti,“ uviedol jeden zo susedov.

Dominika sa k psovi zrejme priblížila a bojové plemeno na ňu zaútočilo, pričom ju vážne pohrýzlo na pravej zadnej časti hlavičky a uška.

„Nám túto vec nikto nehlásil ani nás v jej súvislosti nekontaktoval. Vieme o nej, lebo práve v tom čase sme šli okolo. Takéto niečo sa v našej obci stalo prvý raz,“ skonštatoval náčelník obecnej polície Martin Šátek.

Pomáhať musel aj vrtuľník Dominiku vážnymi zraneniami ju museli záchranári previesť do novozámockej nemocnice, odkiaľ ju vrtuľníkom transportovali do nemocnice v Bratislave.

„Dvojročné dievčatko malo otvorené rany v oblasti hlavy,“ uviedol na margo zranení dievčatka hovorca záchranárov Boris Chmel. Rodina sa do Palárikova prisťahovala iba pred pár týždňami.

„Počul som, že bol u nich na návšteve brat otca tej malej, ktorý prišiel aj s tým psom. Veľmi ich tu nikto nepozná, no malá je veľmi zlatá. Je to taká šibalka. Keď prišla sanitka ošetrovali ju v nej, pričom dievčatko veľmi plakalo. To, čo sa jej stalo je hrozné,“ prezradil sused, ktorý malú Dominiku pozná.

Podľa našich zistení bol pes uviazaný o plot a keď sa k nemu dievčatko priblížilo, zaútočil na ňu. Psa si majiteľ odniesol domov Útočiaci pes skončil u veterinára v Nových Zámkoch.

„Keďže očkovací preukaz neskončil u mňa tak neviem, či bol riadne zaočkovaný. Majiteľ ho, podľa mňa správne, dal lekárom, ktorí budú to dievčatko ošetrovať,“ uviedol veterinár Imrich Karadi, ktorý útočiaceho psa vyšetroval.

„Keďže som nemal žiadny dôkaz o tom, či bol riadne zaočkovaný, musí sa postupovať tak, akoby nebol. To znamená, že pätnásť dní musí byť v karanténe, pričom prvý, piaty a štrnásty deň bude vyšetrovaný na podozrenie z besnoty. Až po tejto lehote a vyšetreniach ja budem vedieť, či je pes zdravý,“ dodal veterinár.

Psa si podľa neho zobral jeho majiteľ domov, kde mu zabezpečí karanténu. Vecou sa už zaoberá aj polícia. „Bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví,“ uviedla Božena Bruchterová, nitrianska krajská policajná hovorkyňa.