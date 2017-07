Rok bez sexu? Bruna to urobila a toto sa s ňou udialo

Je brunetka. V nose má piercing, miluje tanec, píše blog o vzťahoch. Rada sa vyzývavo fotí a donedávna si život užívala plnými dúškami. A hoci nevstúpila do kláštora, ani neochorela, rozhodla sa žiť inak. Američanka Bruna sa na rok vzdala pôžitku zo sexu. Na začiatku jej odriekania boli chlapi, ktorí jej do očí tvrdili, že na dlhodobý vzťah sa necítia, no do postele s ňou skočili hneď. A tí ďalší?

Lomcovali hormóny

„Mnohí, pár minút na to ako mi stiahli nohavičky, rýchlo zabuchli dvere. Iní zasa ani len neskúsili všetky polohy. Mala som sex s niekým, kto nechcel byť ani len mojim priateľom. Tento scenár ma unavoval,“ poťažkala si Bruna Nessif časopisu Cosmopolitan. Nechcela byť iba objektom mužských túžob, chcela sa naozaj zamilovať. No keď s chlapmi prestala flirtovať, väčšina sa od nej odvrátila. Na začiatku pauzy s ňou lomcovali hormóny, no po roku odriekania zistila, že živočíšnosť z nej nevyprchala. Ale, na mužov sa už nepozerala iba optikou nenásytnej samice.

Nad šálkou kávy

Po pol roku to chcela vzdať, no napokon vytrvala. Našla si chlapa, ktorý ju na prvom rande nepotreboval zvaliť do trávy. Iskrilo to medzi nimi vraj od začiatku, no kým skočili na gauč, porozumeli si aj nad obyčajnou šálkou kávy. Keď pochopila, že nepôjde o sex na jednu noc, podvolila sa mu a podľa vlastných slov takmer vybuchla. Sex s mužom, do ktorého sa zaľúbila, bol vraj neporovnateľne lepší, než ten náhodný. Tak, nech jej vzťah vydrží...

