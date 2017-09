Adela po troch mesiacoch od svadby bojuje s malou komplikáciou. S čím má problém?

Jej zásnuby a svadba s moderátorom Viktorom Vinczem, mladším o desať rokov, prišli ako blesk z jasného neba. Niektorí odborníci pri ich závratnej rýchlosti dvíhali varovný prst, iní im to zase zo srdca priali. Vzťah je vždy lotéria. To si myslí aj Adela, ktorá sa dostala pod čepiec pred tromi mesiacmi.

„Nateraz som šťastná a uvidíme, čo bude. Viktor je veľmi dobrý partner, pretože má v sebe vyváženú zodpovednosť a pri ňom nemám pocit, že všetko je na mojich pleciach. Môžem sa oňho oprieť, dokáže vybaviť a zariadiť veľmi veľa vecí. Cítim z neho súdržnosť a v tom je veľmi dospelý. No zároveň je veľmi bláznivý a strelený. Má teda v sebe ideálnu kombináciu – je s ním pohoda, ale dokážeme sa aj jašiť,“ nešetrí Adela chválou svojej polovičky. Žiari šťastím a je jasné, že prežíva jedno z najkrajších období svojho života.

Banášovej je koniec!

Pozitívnou emóciou nešetrí ani v rekapitulovaní manželstva, ktoré je síce ešte len v „plienkach“, no očividne má z neho radosť. „Z manželstva mám pekný pocit. Neviem to úplne dobre opísať, ale ľudia, ktorí to poznajú, možno vedia, že je to hlbší cit,“ spokojne konštatuje Adela, ktorá prijala aj manželovo priezvisko. Dobrovoľne sa vzdala rokmi overenej „značky“ Banášová. Zvykla si už na novú pani Adelu Vinczeovú?

„Keďže som sa všade vždy predstavovala ako Adela, až tak sa to nezmenilo. Paradoxne, ľudia si na moje nové priezvisko zvykli rýchlo a už si zvykám aj ja. Netrvalo mi to dlho a v tomto smere som na tom dobre,“ konštatuje s humorom sebe vlastným. Jediný menší problém má pri podpisovaní úradných záležitostí, lebo podpis Banášová bol o čosi jednoduchší než ten terajší. „Na konci podpisu to vždy nejako ,zašmodrchám‘. Šoubiznisový podpis zostáva aj naďalej Adela,“ usmieva sa blondínka.