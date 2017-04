Ako žije v Miami: Sexica Zuzana Belohorcová zbiera s deťmi vajcia

Pre Zuzku, ktorá už siedmy rok žije s rodinou na Floride, sú najkrajším sviatkom Vianoce, ale nepodceňuje ani Veľkú noc. „U nás síce šibačka nemá veľkú tradíciu a tento rok nás manžel ani neoblial, no snažíme sa, aby mali deti nezabudnuteľné sviatky. Už sme sa však trochu prispôsobili americkým zvykom,“ smeje sa exmoderátorka.

Vajcia v džungli

V Miami si sedemročná Salma a trojročný Nevio vraj osvojili najmä zvyk hľadania vajíčok. „Mne sa to veľmi páči, lebo deti majú obrovskú zábavu. Každoročne chodíme do Jungle Island, to je miestna zoo, kde sa koná ,egg hunting‘, teda lov na vajcia. Aj u nás doma máme tento zvyk. Je to akčné, deti sa snažia uchytiť si čo najviac vajíčok. Vypustíme na ihrisko deti z celého domu a po vyzbieraní vajíčok nasleduje bazénová párty,“ približuje Zuzka.

Dodáva však, že pri pohľade na deti s plnými košíkmi čokoládových vajíčok si predstavuje, v akom ohrození sú ich zúbky. „Musím sa priznať, že deťom väčšinu sladkostí vezmem a odnášam ich do škôlky, odkiaľ ich posúvajú do kostola. Robím to aj so sladkosťami počas iných sviatkov, aj s detským oblečením, ktoré už naše deti nenosia. Teší ma, že urobím radosť niekomu, kto si to nemôže dovoliť.“

Leto po celý rok

Veľká noc je pre Zuzku dôležitá aj preto, lebo po Vianociach je to ďalší sviatok, keď sa stretne celá rodina. No tentoraz bola sama. „Rodičov som tu však mala celú zimu. Chodia k nám na dva-tri mesiace a vždy si to užijeme. Som šťastná, že im to môžem poskytnúť. Aj na ich zdravotnom stave vidieť, že im to robí dobre,“ teší sa.

Zuzana si cení, že s manželom Vlastom si môžu dovoliť žiť na takom exkluzívnom mieste a umožniť blízkym príjemný život. Pochvaľuje si najmä celoročne letnú klímu. „Maximálne nám to vyhovuje. Zima je krásna možno týždeň na horách, keď je sneh. Ale tu si každé ráno oblečiem legínsy, obujem si tenisky... Uvedomila som si, že iné oblečenie si už ani nekupujem, keďže často chodím do fitka.“

Všetci v teniskách

Najmä tenisiek má vraj veľa. „Minule sme aj so susedkami skonštatovali, že legínsy a tenisky sú náš každodenný outfit. Šport tu patrí k životnému štýlu. Športuje každý – mladý, starý... Mám rada svoj rytmus, keď odveziem malého do škôlky, idem si zacvičiť, do bazéna a na pláž. Milujem chodiť v lete na Slovensko a do Česka, ale chýba mi stály prístup na pláž, možnosť ísť po práci k vode a zaplávať si. Toho by som sa ťažko vzdávala. Ľudia chodia na Miami na dovolenku, preto mi rodičia vždy vravia, nech si vážim, že mám dovolenku celý rok.“

Chystá sa do školy

Život v Miami má ešte ďalší bonus – deti budú ovládať angličtinu a španielčinu. „My s manželom sme také možnosti nemali. Vôbec nie sme jazykové typy. Samozrejme, musíme používať angličtinu, preto sme si ju zlepšili, ale stále to nie je gramaticky stopercentné. Na začiatku som rok chodila do jazykovej školy a ešte sa plánujem vrátiť a pridať si aj španielčinu. Tá je tu ešte dôležitejšia než angličtina.“

Bývalá moderátorka vyzerá spokojne, televízna obrazovka jej vraj nechýba. „Samozrejme, že človek je rád činný a ja som milovala prácu v televízii. Ale užila som si všetku pozlátku, najlepšie časy v televízii a teraz si užívam túto etapu. Nevymenila by som ju za nič na svete. Tu som ,no name‘, ale pracujem, robím manželovi účtovníctvo firmy. A pri deťoch sa nenudím,“ skonštatuje spokojne a s úsmevom.

