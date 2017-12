BLAMÁŽ so slávikmi zaklincoval Michal David: Neuveríte, kde skončila jeho strieborná cena

Pred pár dňami Michal David nadšene ďakoval svojim fanúšikom za hlasy, vďaka ktorým po 27 rokoch získal konečne striebornú cenu. „Vzhľadom k tomu, že som tento rok moc nekoncertoval..., o to viac ma toto umiestnenie nielen prekvapilo ale veľmi potešilo,“ napísal na svojom facebooku.

Zároveň upozornil na rozhodnutie agentúry Musica Bohemica, ktorá odobrala spevákovi Tomášovi Ortelovi z kontroverznej skupiny Ortel hlasy. Urobila tak preto, lebo skupina na facebooku nedovoleným spôsobom ovplyvňovala fanúšikov. Michal David vyhlásil, že ak by hlasovanie v ankete bolo spochybnené, svojho slávika je pripravený vrátiť.

Drsný odkaz absolútnej víťazke Českého slávika Lucii Bílej. Tieto slová ZABOLIA každú ženu

Ohadzujú sa ním

Včera už tak utekal urobiť – agentúra totiž vyšla s pravdou von a ukázalo sa, že Ortel získal vyše 31 000 hlasov, David vyše 17 000.

Išiel si teda do agentúry pre bronzového slávika, ktorý mu prináleží. „Usporiadateľ mi ale povedal, že mi Bronzového slávika dať nemôže, pretože podľa pravidiel ankety mi náleží slávik strieborný. Tomáš Ortel dnes prehlásil v Blesku, že jeho fanúšikovia nejednali fér a preto Strieborného slávika nechce... Ja Strieborného slávika mať nemôžem, pretože som dostal o polovicu hlasov menej ako Tomáš Ortel. A tak tohtoročný Strieborný slávik nie je NIKOHO a ZOSTÁVA u usporiadateľa,“ zaklincoval, za čo si vyslúžil u fanúšikov slová uznania. „Ten bronzový slávik má pre čestného chlapa väčšiu cenu, než strieborný z podvodu“, odkázal mu jeden z mnohých fanúšikov. „Celý Slávik nech ide do čerta. Je to výsmech fanúšikom. Už by túto spevácku „súťaž“ bolo načase zrušiť,“ ozval sa ďalší.

„Slávik – NEslávik, ideme ďalej,“ pozval všetkých Michal David na svoje turné na jar budúceho roka.

Pred Michalom Davidom sa svojho Zlatého slávika na protest proti čachrom s hlasmi vzdala skupina Kabát. Na prvom mieste skončila len vďaka tomu, že usporiadateľ odobral hlasy skupine Ortel.

Speváci: pôvodne vyhlásené výsledky:

1. Karel Gott

2. Michal David

3. Tomáš Ortel

Speváci: Výsledky podľa skutočného počtu hlasov:

1. Karel Gott

2. Tomáš Ortel

3. Michal David

Skupiny: pôvodne vyhlásené výsledky

1. Kabát

2. Ortel

3. Chinaski

Skupiny: výsledky podľa skutočného počtu hlasov:

1. Ortel

2. Kabát

3. Chinaski

FOTOGRAFIE z ČESKÉHO SLÁVIKA SI POZRITE TU.