BOJ O ŽIVOT v priamom prenose. Jiří Pomeje, ktorý má rakovinu hrtana, točí emotívne videá. Naskakujú z nich zimomriavky

Český herec a dabér (53) sa pred ôsmimi mesiacmi dozvedel krutú správu, že má rakovinu hrtanu. "Pán Pomeje, nie som poslom dobrých správ - je to rakovina. V miestnosti som bol s lekárom sám a napriek tomu som sa vydesene otočil, či nehovorí na niekoho iného. Zomriem, to bolo prvé, čo mi napadlo," napísal Jiří Pomeje na sociálnu sieť.

Lekári mu naordinovali ožarovanie hrtana. Ale po 33 dávkach, kedy mal už spálenú kožu na krku, sa dozvedel, že liečba nezabrala. Prvé novembra čakal v nemocnici na výsledky ale ortieľ bol jasný. "Od dverí zaznelo: Tumor je agresívny, ožarovanie malo nulový efekt. Jediná cesta je kompletná operácia hrtanu. Nebudete hovoriť, ale budete žiť! Chcem žiť a chcem hovoriť! Keď to nejde po dobrotky, tak to pôjde po zlom...rozhodol som sa, že tu sviňu nechám vyhladovať," rozhodol sa Pomeje, ktorý poprosil svoju manželku, úspešnú dídžejku Andy (29), aby mu robila aj technickú oporu. Natočila už tri videá a zavesila ich na facebook.

Zmapuje každý deň

Pomeje chce zmapovať každý deň hladovky, počas ktorej bude na zeleninových šťavách a čajoch.

"Ahoj všetci, je deviateho ráno, a ja idem do toho najbrutálnejšieho, čo som v živote zažil, do 42-dňovej hladovky. Aby som si zachránil hlas, život a mohol tu ešte chvíľu byť. Nevyzerám pekne, vyzerám hnusne ale to už je úplne jedno... Je to metóda hladovky s čajmi, zeleninovými vývarmi...všetko je to pripravené. Dúfam, že budem zdravý. Ja tomu verím, pretože iná šanca v mojom živote už nie je," prihovoril sa chorý herec ľuďom.

Odvážil sa a oznámil, že začína na 112, 4 kilách. "Ak majú ľudia, ktorí sa tým vyliečili pravdu, tak zhodím asi tridsať kíl. Je mi jedno, ako budem vyzerať, je mi jedno, čo budem cítiť, či mi bude zle alebo nie, ale kiež by niekto povedal: Si vyliečený. Pre tie moje dve dievčatá..." povedal otec štvorročnej dcéry Aničky. Dodal ešte, že chce zmapovať svoj boj aj keby nemal dopadnúť dobre. Robí to pre ľudí, ktorí mu dávajú nádej.

Deň druhý o pár kíl menej

Pomeje v druhom videu vyzval ľudí, aby si pod jeho príspevkami vymieňali skúsenosti s chorobami a tak si pomáhali.

Video z druhého dňa hladovky ukázalo, že schudol za jediný deň štyri kilá! Keď sa postavil na váhu, je počuť ako jeho manželka Andrea ťažko vzdychla... Zrejme taký úbytok na váhe nečakala ani ona ani Jiří.

Tretí deň ukázal o ďalšie kilo menej...