Cara Delevingne otvorene rozpráva o svojich detských komplexoch, bisexualite a zraňovaní samej seba

Éra supermodeliek pominula, no Cara Delevingneová (25) je výnimka. Keď sa sčíta záujem filmárov a módnych značiek, dievča s hrubým obočím je suverénne najžiadanejšou ženou sveta. Pritom vôbec nie je typ, za ktorým sa na ulici obzrie každý chlap.

Skrytý sexepíl

Má chlapčenské gestá, po ulici chodí strapatá, nenalíčená, vo vyťahanom tričku. No stačí trocha šminiek a hneď je z nej kráska prvej veľkosti, ktorá si preberá v kampaniach na Chanel, YSL, Burberry… Toto má spoločné s ďalšou, o generáciu staršou kolegyňou Kate Mossovou. Tú kedysi lovkyňa krások odmietla, lebo sa jej zdala fádna a mrňavá. Cara je, vlastne bola, ako Kate aj divoká. Rozdiel je, že azda len v tom, že neprovokovala zástupom milencov, ale mileniek. A že nemala nos biely od kokaínu, ale strčený v nejakom drinku.

Herečka z móla

Delevingneová bola výrazná od prvej chvíle, čo sa v roku 2010 objavila na móle. Dievča s brežnevovským obočím, neustále robiace grimasy, sa vymykalo zo šíku modeliek, ktoré musia byť tip-top, aj keď idú vyniesť smeti. No práve preto jej kariéra strmo vyletela nahor a už o dva roky vyhrala cenu British Fashion Award v kategórii modelka roka. No jej to bolo málo a vzápätí sa objavila v prvom filme, čo bola menšia rola, Anna Kareninová. Nebol to len výstrelok. V Papierových mestách už mala rolu hlavnú a do dnešného dňa nakrútila vyše desať filmov.

Na depresívnej vlne

Cara si však už nemieni len užívať divokú jazdu celebritnej zlatej mládeže. Ako dospela, rozhodla sa slávu a popularitu využiť na osvetu. V nedávnom rozhovore pre Elle preto otvorene rozpráva o svojich detských komplexoch, súvisiacich s bisexualitou. „Moja sexualita nie je žiadna fáza, som tým, kým som. Trvalo mi však dlho, než som sa s tým zmierila. Až keď som sa v dvadsiatke zamilovala do dievčaťa, pochopila som, že to musím prijať,“ vyjadrila sa do novín, aby podporila dievčatá s podobným problémom.

Aby neopakovali jej chyby, keď sa uzavrela a nikomu sa nezdôverovala. A toto boli dôsledky: „Zasiahla ma obrovská vlna depresií, úzkosti a nenávisti. Pocity boli také silné, že som chcela trieskať hlavou do stromu v snahe odpraviť samu seba. Začal som sa aj zraňovať. Nikdy som sa síce nerezala, ale škriabala som sa, až tiekla krv,“ opísala pocity v dospievaní.

Ošúpala pozlátku

Cara sa nebojí prepierať ani rodinnú špinavú bielizeň. Otvorene rozpráva o matke, ktorá bola závislá od heroínu a alkoholu. Na vine boli neliečené depresie. Vyhľadať odbornú pomoc sa odhodlala, až keď už bolo neskoro, takže dnes neustále musí byť pod liekmi. Cara, ktorá ešte nedávno atakovala fotografov, čo sa jej miešali do súkromia, je dnes takto otvorená zámerne. „Veľa pätnásťročných dievčat si ma idealizuje. Podľa nich som úspešná modelka a herečka, ktorá má všetko, a teda musí byť šťastná. Ale táto pozlátka nie je všetko. Došlo mi, že môžem svojím správaním ovplyvniť naozaj veľa životov,“ vysvetlila, prečo zmenila postoj. Pochopila totiž, že tak, ako pred rokmi zmenila ponímanie obočia a stvorila nový módny trend, môže sa pokúsiť meniť ľudí a ich predsudky – voči gay komunite i duševným chorobám a závislostiam.

Tajomstvo príťažlivosti princeznej Diany bolo aj vo vôni. Čo používala?

Libuše Šafráková sa po ťažkej chorobe mala konečne objaviť vo filme! Ktorá herečka jej to prekazila?

Ľútosť za milióny: Odstraňovanie „keriek“ už je vo svete väčší biznis než tetovanie!

Vonia tak aj Madonna! Asi preto, že vôňa tejto kvetiny dokáže vzbudiť sexuálne chúťky